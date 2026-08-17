Шефът на БЛС за оставката на Салчев: Добро решение за здравната система

Д-р Николай Брънзалов отправи остри критики към досегашния зам.-министър на здравеопазването

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов определи оставката на проф. Петко Салчев като добро решение и заяви, че съсловната организация е имала сериозни разминавания с него по ключови въпроси за здравната система.

„Хора като Петко Салчев никога не си тръгват сами. БЛС го знае от опит“, коментира д-р Брънзалов в интервю за Zdrave.net.

По думите му през годините Лекарският съюз неведнъж е изразявал несъгласие с решенията и подхода на проф. Салчев по важни за лекарското съсловие теми.

Председателят на БЛС подчерта , че организацията приема положително оттеглянето му от поста, включително заради ролята му като член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

„Лекарският съюз е доволен от оставката му, защото не смятаме, че докато този човек беше зам.-министър и член на Надзорния съвет на НЗОК, договорният процес щеше да върви гладко“, заяви д-р Брънзалов.

Според него на позициите, на които се формира здравната политика, трябва да има хора, които познават системата в дълбочина, следят проблемите ѝ отблизо и имат ясна визия за нейното развитие.

„Там, където се прави политика, би било редно да седи човек, който да държи ръка на пулса на системата. Да я познава много добре и в същия момент да има идеи и да е визионер, за да развива системата. Не мисля, че проф. Салчев притежава тези качества“, каза още председателят на БЛС.

Проф. Петко Салчев напусна поста заместник-министър на здравеопазването в петък. Пред Zdrave.net той посочи, че решението е взето по негово лично желание и че е изложил мотивите си пред министъра на здравеопазването и премиера.

Конкретните причини за оттеглянето му обаче не бяха обявени публично.

Оставката идва в момент, когато предстоят важни решения за работата на НЗОК и договорния процес между Здравната каса и Българския лекарски съюз.