Албена впечатлява с възможности за здравен и спортен туризъм на изложение в Истанбул

„Албена“ АД участва за втора поредна година със самостоятелен щанд в Международното туристическо изложение за професионалисти (International Tourism Fair) в Истанбул. Четвъртото издание на форума се проведе на 24 и 25 септември в изложбения и конгресен център „Кадир Топбаш“, като събра представители на туристическия бизнес от различни държави.

Компанията беше единственият български участник със собствен щанд и представи възможностите на Албена за морски ваканции, здравен и СПА туризъм, спортни лагери и възстановяване. За участието си комплексът получи специален плакет.

Интересът към предложенията на Албена доведе до изцяло запълнен график за предварително организираните B2B срещи през двата изложбени дни. Разговорите се провеждаха на интервали от 15 минути, а наред с тях екипът осъществи и допълнителни контакти с турски туроператори, проявили интерес към сътрудничество.

„Тези срещи са много ползотворни, защото са в една такава много спокойна и положителна обстановка“, сподели Бирджан Сали, мениджър за турския пазар на „Албена“ АД. По думите ѝ професионалният формат на изложението позволява задълбочени разговори и последващи срещи за обсъждане на конкретни възможности за партньорство.

„Албена“ АД се представи не само като морски курорт, но и като целогодишна дестинация. В тазгодишното представяне специално място заеха здравният и СПА туризмът. Възможностите на Медицински и СПА център Медика Албена и наличието на минерална вода дават възможност комплексът да развива предложения, които съчетават почивка, грижа за здравето и възстановяване. Концепцията е гостите да използват предимствата на курортната среда заедно с възможностите на медицинската база.

Сериозен интерес предизвикаха и условията за спортен туризъм, посочи Сали. В разговорите бяха обсъдени възможности за работа с университети и колежи в Турция за организиране на тренировъчни лагери и турнири. Спортната инфраструктура, опитът в домакинството на състезания и отличието „Европейски курорт на спорта“ са сред предимствата, с които Албена се представя пред потенциалните партньори.

Според Сали съчетаването на спортна подготовка с възстановяване разширява възможностите за привличане на отбори и спортисти. Допълнителен ресурс в тази посока е специализираният фитнес за работа с опорно-двигателния апарат.

Участието в Истанбул е част от последователната работа на „Албена“ АД за разширяване на международните партньорства и представяне на комплекса като дестинация с възможности отвъд летния сезон. Компанията планира да продължи активното си присъствие на професионални туристически форуми, включително с трето поредно участие на изложението в Измир.