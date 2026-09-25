Тежестта в краката може да е знак за разширени вени

Съвременните методи за лечение са миниинвазивни и щадящи за пациентите, допълва още специалистът от Венозния център към медицински комплекс „Софиямед“

Д-р Маркова, разширените вени често се приемат като козметичен проблем. Кога всъщност говорим за заболяване?

Разширените вени (варикоза) влизат в контекста на заболяването Хронична венозна недостатъчност, което може да се дължи на слабост на съединителната тъкан. В резултат венозната стена се уврежда и функцията на венозните клапи се нарушава, което от своя страна води до венозен застой. Появата на варикоза може да затрудни пациентите да изпълняват ежедневните си дейности и да влоши значително качеството им на живот.

Кои са най-честите симптоми, които пациентите подценяват в началото?

Разширените вени могат да доведат до тежест и умора в краката, отоци около глезените и чувство на напрежение, особено след продължителен стоеж в право или седнало положение или в края на деня. Доста често тези симптоми са налице още преди да се появат видими разширени вени. Пациентите с хронична венозна болест може да усещат парене и сърбеж по хода на видимите разширени вени, в някои случаи дори и болка, както и да получават нощни крампи.

Защо венозните оплаквания се обострят през лятото?

Засилването на симптомите през топлите месеци се дължи на физиологичния процес наречен периферна вазодилатация - при повишени температури кръвоносните съдове се разширяват, така кръвта се задържа по-дълго време във вените и се затруднява връщането й към сърцето. Това от своя страна води до засилен оток, по-изразени тежест и чувство на напрежение в краката.

Стават ли по-млади пациентите с венозни заболявания и какви са причините за това?

Няма определена възраст за възникване на хроничната венозна болест, но честотата на заболяването се увеличава с напредването на възрастта. Наблюдава се обаче и по-ранно диагностициране при пациентите. Това се дължи от една страна на по-детайлна диагностика с напредването на медицината и от друга страна на различни фактори свързани с пациента и начина му на живот. Тук говорим за фамилна предразположеност, заседнал начин на живот, ниска физическа активност, наднормено тегло, бременност. Един от тези фактори самостоятелно или в комбинация, може да спомогне за появата на варикоза или влошаването на вече съществуваща такава.

Колко голяма е ролята на начина на живот - работа в седнало положение, липса на движение и наднормено тегло?

Продължителното стоене прав или седнал и като цяло липсата на физическа активност увеличават шансовете за развитие на хронична венозна болест, а при вече налично заболяване се ускорява прогресията му към по-напредналите стадии съответно с по-изразени симптоми. Мускулната помпа на прасците е един от най-важните механизми за връщане на венозната кръв от краката към сърцето. При липса на редовна физическа активност функцията на тази мускулна помпа се нарушава, което от своя страна натоварва допълнително венозната система. Повишеното телесно тегло от друга страна може да влоши клиничната картина, тъй като допълнително увеличава венозното налягане. Дори леко или умерено редуциране на телесното тегло при конкретни пациенти и редовната физическа активност може да имат значителен положителен ефект върху венозната функция и намаляване на оплакванията.

-Какви са съвременните възможности за лечение на разширени вени – от консервативна терапия до миниинвазивни процедури?

На първо място важно е да се отбележи, че лечението на Хроничната венозна недостатъчност рядко се свежда до еднократна процедура, а е по-скоро динамичен процес. Това се дължи на хроничния и прогресивен характер на заболяването. Ние не лекуваме самото основно заболяване, а последиците от него, които водят до оплаквания от страна на пациентите. Подходът за лечението зависи от стадия на заболяването. В началните стадий на хроничната венозна недостатъчност (преди появата на варикозни вени) лечението може да бъде консервативно – с еластокомпресия, венотоници и препоръка за редовна физическа активност. Съвременните методи за лечение на по-напредналите стадий са миниинвазивни и щадящи за пациентите. Към тях спадат радиофреквентна и лазерна аблация, при които се използва топлинна енергия, за да се предизвика регулирано структурно увреждане на проблемната вена и така да се постигне нейното трайно затваряне. Също така склеротерапия – това е процедура, при която във вената се инжектира специален агент под формата на разтвор или пяна, който от своя страна уврежда най-вътрешния слой на венозната стена. И резултатът отново е контролирано “запушване” на разширената вена.

Друг метод за отстраняване на изпъкнали варикозни вени е чрез микрофлебектомии. Това е щадящ хирургичен метод за премахване на изпъкнали разширени вени, при който те се отстраняват изцяло през много малки убождания или разрези на кожата ( най-често с размери 1-3мм). Процедурата се извършва с местна упойка, по-рядко налага поставянето на шев и пациентите се връщат към нормалния си живот почти веднага. Разбира се класическата отворена хирургия също остава метод на лечение при селектирани пациенти. С напредване на нелекувано заболяване и наличие на венозни язви се прибягва и към локална грижа за раните и специфична компресионна терапия. За подходящото лечение обаче първо е необходима подробна диагностика, както и индивидуален подход към пациента.

отляжо надясно:д-р Димитър Николов, д-р Десислава Маркова, д-р Елица Герова, д.м., д-р Петър Георгиев

Колко бързо се възстановяват пациентите след лечение на венозни заболявания?

Обичайно пациентите се раздвижват веднага след процедурата, а към ежедневните си дейности и по-значителна физическа активност се завръщат в кратък срок според процедурата. Периодът на възстановяване зависи главно от вида на конкретната процедура, състоянието на пациента и препоръките лекуващия лекар.

Какво предлага новоразкритият Венозен център на медицински комплекс „Софиямед“ по отношение на диагностиката и лечението на разширени вени?

Венозният център към медицинския комплекс „Софиямед“ предлага широка гама от възможности за лечение на хроничната венозна болест. На първо място пациентите подлежат на детайлна еходоплерова диагностика и оценка на състоянието и съответното планиране на лечението според нуждата и патологията на пациента. По отношение на варикозните вени пациентите имат възможност да се възползват от радиофреквентна аблация, склеротерапия, както и класическа отворена хирургия, като методите се селектират според състоянието на пациента.

Д-р Десислава Маркова

Завършва Медицински университет-София през 2024г. Започва своя професионален път в УМБАЛ "Софиямед" от юни 2020г., а от 2025г. е специализант в Клиниката по съдова хирургия.

Участва в множество научни форуми и конференции по специалността в България и чужбина, сред които:

-Национална годишна конференция на БНДСЕХА 2019-2025г.

-Балкански ендоваскуларен конгрес (BEC) 2021-2025г.

-Балкански венозен форум 12-15.06.2025

-Интернационален конгрес на Европейското дружество по сърдечно-съдова и ендоваскуларна хирургия, Атина, Гърция 15-17.05.2025г

-Иновации във венозните интервенции: от остра венозна патология до естетика, Masterclass Live, ESVS, 12.05.2025г; EACCME® 1,5 CME credits

-Академия за Ендовенозна лазерна аблация и склеротерапия, ESVS; Варшава, Полша 04. 2025г;

-Венозни язви при съпътстваща Периферна артериална болест (ПАБ), Webinar, ESVS 11.2024г; EACCME® 1,5 CME credits

-Европейски венозен симпозиум 17-19.10.2024г

-Национален конгрес за Ултразвук в медицината 13-15.09.2024г

-Конгрес за водещи иновации в Съдовата хирургия /LIVE/, Гърция 2024г-2026г.

-Базов курс за ултразвукова диагностика при съдова патология, ESVS; Белград, Сърбия 27-29.11.2024г

-International Biomedical Congress; Активно участие с тема: Acute lower limb ischaemia, AIE thrombosis – Hybrid treatment 11.2022г

Притежава сертификати за преминало обучение с Cutera Excel V+.System от април 2026г. и базов курс за ултразвукова диагностика при съдова патология, ESVS; Белград, Сърбия от ноември 2024г.

Член е на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология /БНДСЕХА/, както и на Европейското дружество по съдова хирургия /ESVS/.