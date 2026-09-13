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Плакет за община Благоевград

Плакет за община Благоевград

Почетен юбилеен плакет получи община Благоевград на официална церемония по откриването на Десетото издание на Националното състезание по английски ези...

19 март | 16:10
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