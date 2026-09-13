Близо 90 бургаски учители ще получат отличия на тържествена церемония по случай 24 май
По време на тържествената церемония учителите, работили активно и успешно през годината, ще бъдат наградени с плакет и грамота
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По време на тържествената церемония учителите, работили активно и успешно през годината, ще бъдат наградени с плакет и грамота
Жестът беше направен по време на престижната международна среща Women in Local Governments Summit
През уикенда българският пилот направи поредното си впечатляващо състезание във Формула 3
„Планинското ориентиране е не само комплексен, но и семеен спорт. През тази година израснах и като личност“, сподели старозагорката
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В него няма нито една поправка
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева бе удостоена от Медицинския университет в Плевен с плакет за „Изключителен принос". Отличието бе връч...
Министър Ивайло Калфин награди с плакет и грамота студенти, възпитаници на дизайнера-преподавател Мария Онтева. Студентите от Югозападния университет...
Пламен Карталов приема високото признание от д-р Стефко Бурджиев и неговите заместници
Почетен юбилеен плакет получи община Благоевград на официална церемония по откриването на Десетото издание на Националното състезание по английски ези...
Плакет за принос в развитието на Клуба на дейците на културата получи днес независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов. Наградата се връчва...
София. Григор Димитров получи специален плакет от ATP Tour за пробива си в топ 10 на световната ранглиста. "Благодаря на ATP Tour за признанието за м...
Благоевград. Бившата солистка на ансамбъл „Пирин" Татяна Сърбинска получи почетен плакет за приноса й в културното развитие на Благоевград и България....
София. Президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков връчи специален плакет на председателя и изпълнителен директор на Женската тенис а...
Вълчо Милчев получи високото отличие за цялостната му дейност в математическа школа
Кърджали. Кърджалийските скаути получиха плакет за безупречно представяне по време на участието им в Международния скаутски лагер в Гаазиосман паша, И...
Съвестен служител на бензиностанция връща портмонето.
Берлин. В сряда германските власти са върнали на България откраднат сребърен римски плакет на т. н. Дунавски конник, датиран от II - III в. сл. Хр.,...