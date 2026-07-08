Тейлър Суифт превърна сватбата в зрелище. Кола и кралски подаръци за гостите

Тейлър Суифт превърна сватбата си със звездата от NFL Травис Келси в истинско зрелище. Певицата първо стана център на модните коментатори с булчинската си рокля на ТDior Haute Couture, след това привлече вниманието с необичайната стратегия за ангажиране на гостите чрез луксозна томбола с награди за стотици хиляди долари.

Вместо традиционните сватбени подаръци за присъстващите, младоженците са превърнали приема в интерактивно преживяване, предаде сайтът "Бизнес новините". Според публикации в международни медии, гостите са участвали в различни игри по време на вечерта, като всяко предизвикателство им е носело билети за томбола. В края на празненството те са били използвани за теглене на впечатляващи награди.

Сред отличията са били луксозни часовници Cartier, дизайнерски чанти от водещи модни марки и награда, която се превърна в най-коментирания акцент на вечерта – ретро кабриолет Chevrolet Chevelle SS от 1970 година, съобщава Cosmopolitan.

Автомобилът има и специална символика за двойката. Това е същият модел, с който Суифт и Келси се появиха след първата си публична изява като двойка след мач на Kansas City Chiefs през 2023 г. Според информацията колата е била оборудвана и с персонализиран регистрационен номер „JUST&TMRD“, препращащ към мотото на сватбеното тържество.

Имената на победителите в томболата не бяха публично разкрити - решение, което се вписва в цялостната политика на двойката за дискретност около събитието.

Според публикациите сватбата се е състояла на 3 юли в Madison Square Garden в Ню Йорк и е събрала около 1000 гости. Сред присъстващите са били редица известни личности от света на киното, музиката и спорта, включително Селена Гомес, Джиджи Хадид, Брадли Купър, Адам Сандлър, Дакота Джонсън, Хю Грант, Джейсън Судейкис, Итън Хоук и Карли Клос, както и настоящи и бивши играчи на Kansas City Chiefs и други звезди от NFL.

Любопитен детайл е отсъствието на Блейк Лайвли, което допълнително засили спекулациите за охладените отношения между двете след публично коментирания конфликт около Джъстин Балдони.

Двойката е избрала и нетрадиционен подход към сватбените роли. Братът на певицата - Остин Суифт, е изпълнил ролята на кум, а братът на младоженеца - Джейсън Келси, е застанал до него по време на церемонията. Сред най-изненадващите моменти е и информацията, че Адам Сандлър е водил церемонията, докато музикалната програма е включвала изпълнения на Стиви Никс и Тим Макгроу.

За да запазят максимална конфиденциалност, младоженците са наложили строга забрана за използване на мобилни телефони по време на събитието и са изискали от гостите да подпишат споразумения за неразкриване на информация.

Освен като едно от най-коментираните светски събития на годината, сватбата на Суифт и Келси се превръща и в пример за нов подход към организирането на луксозни събития. Вместо стандартни подаръци, двойката е заложила на интерактивно преживяване, което превръща всеки гост в активен участник. Това е тенденция, която все по-често се наблюдава при събития от най-висок клас, където преживяването и персонализацията се превръщат в по-ценен актив от самата пищност.

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