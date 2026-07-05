Любопитно

Чудо в океана. Невиждана акула (СНИМКИ)

Рибар улови оранжева акула с напълно бели очи в Коста Рика

Чудо в океана. Невиждана акула (СНИМКИ)
05 юли 26 | 18:25
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Мира Иванова

Рибар улови оранжева акула с напълно бели очи в Коста Рика. Оказа се, че е мутант с две генетични аномалии,  съобщи в публикация на Института по морски науки към Тексаския университет.

Местен жител уловил необичайна женска акула-кърмачка с дължина близо два метра в Карибско море през август 2024 г. Той я пусна обратно във водата, но учените определиха от изображенията, че тя има комбинация от албинизъм (отговорен за белите ѝ очи) и ксантоза, която увеличава производството на жълти пигменти, придавайки на кожата ѝ ярък мандаринов оттенък.

Както отбелязват експертите, тази цветова комбинация никога не е била регистрирана при акули-кърмачки, нито пък при акули в Карибите, и това е първият документиран случай. Обикновено подобно ярко оцветяване би попречило на хищниците да ловуват или да се сливат със средата , но съдейки по размера на уловения екземпляр, който е бил почти зрял, неговите характеристики не му пречат по никакъв начин.

По-рано рибари уловиха рядък двуцветен омар, или американски омар, край бреговете на Кейп Код в САЩ. Половината от тялото му е оцветена в типично кафяво, докато другата половина е яркооранжева.

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Автор Мира Иванова

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