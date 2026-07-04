Сватбата на века! Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха в легендарна зала

Мистерията, превърнала се в публична тайна, официално е разбулена: Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, както съобщи Асошиейтед прес.

По-голямата изненада бе водещият на церемонията: Адам Сандлър.

На тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости като актьорите Итън Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо, посочва Франс прес.

Новината за брака бе потвърдена от говорител на Тейлър Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано "ТОКУ-ЩО СЕ ОЖЕНИХА!".

Звездната двойка е решила да няма шафери и шаферки. Братът на Травис Келси, Джейсън, им е бил кум, а братът на Тейлър Суифт, Остин, е бил нейният главен свидетел, предаде БТА.

Американски медии започнаха да пишат наскоро за предстояща сватба между мегазвездата на поп музиката и един от водещите играчи по американски футбол, и двамата на по 36 години. Според в. "Ню Йорк Пост" бракът вече е бил сключен преди самото тържество.

И макар сватбата, която според телевизия Си Би Ес е генерирала над 2 милиона долара от онлайн залози, да не бе потвърдена официално, докато не стана факт, феновете, събрали се пред "Медисън Скуеър Гардън", нямаха съмнения за естеството на "частното събитие" в нюйоркската зала, отбелязва АФП.

Събитието се състоя вчера - в навечерието на националния празник на САЩ. При това тази година Денят на независимостта е още по-специален, предвид факта, че страната отбелязва 250-ата годишнина от своето създаване.

Звездната двойка обяви официално връзката си преди две години.

Миналата година Тейлър Суифт за четвърти пореден път и общо шести в кариерата си е била на първо място по музикални продажби според Международната федерация на звукозаписната индустрия. Травис Келси, от своя страна, е печелил Супербоул със своя отбор "Канзас Сити Чийфс" три пъти - през 2019, 2022 и 2023 г., посочва АФП.

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