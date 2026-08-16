Трябва ли да миете косата преди боядисване? Съветът на фризьорите

Трябва ли косата да бъде прясно измита преди боядисване или е по-добре да остане леко омазнена? Универсален отговор няма, защото всичко зависи от конкретната боя и начина на нанасяне, пише Onet Kobieta. При някои трайни бои естествените масла на скалпа могат да намалят неприятното усещане по време на процедурата. Най-важното правило е първо да се прочетат инструкциите на производителя.

При трайната боя миенето невинаги е необходимо

Ако се използва трайна боя, съдържаща амоняк, обикновено не е нужно косата да се измива непосредствено преди боядисването. Естественият себум може да образува тънък защитен слой върху скалпа и да намали част от дискомфорта, който понякога се появява при контакта с боята, обяснява Onet Kobieta.

Това обаче не означава, че косата трябва да бъде силно замърсена. Големи количества лак, пяна, гел или сух шампоан могат да останат върху косъма и да затруднят равномерното разпределяне на продукта. Затова е по-важно косата да няма натрупани стилизиращи продукти, отколкото непременно да бъде измита непосредствено преди процедурата.

Кажете на фризьора какво сте използвали

При боядисване в салон е добре фризьорът да знае кога за последно е измита косата и какви продукти са нанасяни върху нея. Така той може да прецени дали е необходимо предварително измиване според състоянието на косъма, скалпа и вида на боята.

Същото важи и при домашното боядисване - указанията върху опаковката имат предимство пред общите съвети. Различните продукти са разработени за различна подготовка и именно спазването на инструкциите дава най-голям шанс цветът да стане равномерен и да се задържи добре.

При изсветляване бъдете по-внимателни

Повече внимание е необходимо, когато предстои изсветляване или обезцветяване. Тези продукти могат да бъдат по-дразнещи за скалпа, а подготовката зависи както от използвания препарат, така и от избраната техника.

Onet Kobieta съветва преди подобна процедура да се избягват големи количества лак, пяна, гел и сух шампоан. Ако скалпът е чувствителен, зачервен, раздразнен или има наранени участъци, това трябва да бъде съобщено на фризьора предварително, за да може той да прецени дали процедурата е подходяща в този момент.

Затова старото правило, че косата винаги трябва да бъде „мръсна“ преди боядисване, не важи във всички случаи. Решаващи са конкретният продукт, състоянието на косата и указанията на производителя или фризьора.