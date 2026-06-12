Нови изисквания за фризьорите. Ще скочат ли цените?
Здравното министерство с нова наредба
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Здравното министерство с нова наредба
Държавата губи 50 млн. лева годишно само от бюти бранша
Мисис България споделя, че е изправена пред ново професионално предизвикателство
Инспектори на Националната агенция по приходите (НАП) започват мащабни проверки на работата на фризьори и козметици в страната. Те са част от кампания...