Седем нюанса на косата подмладяват лицето. Тайната на фризьорите

След 50-годишна възраст правилно подбраният цвят на косата може значително да промени начина, по който изглеждат лицето и кожата. Прекалено тъмните и едноцветни нюанси понякога подчертават сенките и правят чертите по-сурови, докато по-меките тонове добавят светлина и свежест. Стилистът на знаменитости Чейс Кусеро посочва пред списание Parade седем от най-ласкавите цветове за зряла коса. Основното му правило е нюансът да работи с подтона на кожата, а не срещу него.

Медено русо

Това е един от най-подходящите варианти при топъл тен. Медените и златистите отблясъци създават ефект на леко изсветляване от слънцето и внасят повече топлина около лицето, без косата да изглежда прекалено жълта.

Кусеро препоръчва вместо плътен цвят да се използват няколко близки нюанса. Така косата изглежда по-жива и обемна, а преходът между естествения цвят и боядисаните участъци е по-мек.

Златист бронд

Това е по-доброто българско название на популярния bronde - цвят между русо и кафяво. При златистия вариант светлите и по-тъмните кичури се смесват така, че крайният резултат да не изглежда нито като класическо русо, нито като обикновено кафяво.

Този нюанс е подходящ за жени, които искат да изсветлят косата си, без да преминават изцяло към русо. Златистите отблясъци дават повече светлина около лицето и същевременно запазват естествена дълбочина.

Топло карамелено кафяво

Карамелените кичури могат да смекчат по-тъмната основа и да придадат повече движение на косата. Нюансът работи особено добре при кожа със златист, прасковен или маслинен подтон.

Предимството му е, че запазва усещането за брюнетка, но не създава тежкия контраст на много тъмното кафяво или черното. Именно подобен силен контраст Кусеро препоръчва да се избягва с напредването на възрастта.

Мек меден нюанс

Тук не става дума за яркото оранжево-медно, което периодично се връща на мода, а за по-приглушен и естествен меден цвят. Той добавя топлина и характер, без косата да изглежда прекалено крещяща.

Според стилиста този вариант може да освежи лицето и да внесе повече жизненост, особено когато медните оттенъци са разпределени на различни нива, а не нанесени като един плътен цвят.

Шампанско русо

За по-студен подтон на кожата Кусеро препоръчва шампанско русо. Това е светъл нюанс между бежовото и студеното русо, но без прекалено сивия или почти бял ефект на силно пепеливите цветове.

Той запазва усещането за светла и сияйна коса, като същевременно не създава прекалено рязък контраст с лицето. Подходящ е и за постепенно преминаване към естествено побеляла коса.

Бежово русо

Бежовото русо е по-неутралният избор. В него няма нито силно златисти, нито прекалено студени оттенъци, което го прави подходящ за жени, които искат по-светъл цвят с естествен резултат.

Той е особено удачен, когато целта е косата да изглежда по-мека около лицето. Според Кусеро именно нюанси без резки контрасти често стоят по-ласкателно след 50.

Студено пепеляво кафяво

За т.нар. mushroom brown най-естественото название на български е студено пепеляво кафяво или сиво-кафяво, а не буквалното „гъбено кафяво“. Това е приглушен кафяв нюанс със сивкави и пепеливи оттенъци, без червени или медни проблясъци.

Подходящ е за брюнетки със студен подтон на кожата, които искат да запазят по-тъмна коса, но без тя да изглежда твърде тежка. Може да се комбинира и с по-светли пепеливи кичури за по-голяма дълбочина.

Един-два тона по-светло често са достатъчни

Кусеро съветва след 50 да се избягват прекалено тъмните, равни и монохромни цветове. С възрастта естественият контраст между кожата, очите и косата може да намалее, а много тъмната боя понякога допълнително подчертава сенките и линиите на лицето.

В много случаи е достатъчно обичайният цвят да бъде изсветлен само с един или два тона и да се добавят няколко по-светли отблясъка. Според стилиста това омекотява чертите и улеснява постепенното преминаване към естествено сива или побеляла коса, посочва Parade.