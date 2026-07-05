Нова роля за Кристиан Костов

Кристиан Костов успя да изненада публиката. На въпроса какво ще се получи, ако неговата музика би могла да излъчва ухание, отговорът категорично е „Shh“. Така се казва новият му сингъл, същото име носи и първият авторски аромат на артиста, в чието създаване той участва вдъхновено - от концепцията и композицията до дизайна на флакона и опаковката. Резултатът е модерно унисекс изживяване с мистериозен характер, съчетаващо свежи зелени нотки, деликатни флорални акорди, топлина и елегантни кожени нюанси, навяващо по-силни от думите спомени.

Певецът с Цецка Караджова и Мартин Атанасов от Alchemista

Kian пък е новото лого на артистичната вселена, в която Кристиан твори без граници, а звукът, емоцията и ароматите придобиват различно измерение. На премиерата в „Хилтън“, организирана от Alchemista и Цецка Караджова, дойдоха ценители и на музите, и на парфюмерията. Сред тях бяха генералният директор на БНТ Милена Милотинова, Дара Екимова, Прея, Искрен Тончев, д-р Валентин Павлов, пи арът Атанас Лазаров, Марко Анастасов... Хора на изкуството, инфлуенсъри и бизнесмени първи се докоснаха до „Shh“, още една врата към вътрешния свят на естета и артиста Кристиан Костов. На сцената до него застанаха певицата Валерия Стоянова-Lerie и китаристът Стойчо Стоянов.

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