Шакира спасява училища в Колумбия след 7,4 по Рихтер

След опустошителното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия, Шакира предприе мащабна акция за възстановяване на образователната инфраструктура в страната, съобщава Parade.

Осигурени са общо 1 млн. долара за засегнатите училища. Сумата се разпределя поравно между Образователния фонд на ФИФА съвместно с "Глоубъл Ситизън" (500 000 долара) и "Лайв Нейшън" (още 500 000 долара).

Изпълнителката лично посети град Кибдо (столицата на пострадалия департамент Чоко), където са разрушени близо 40 училища. Там тя се срещна с ученици, учители, губернатора Нубия Каролина Кордоба и кмета Рафаел Боланьос.

Освен събрания 1 милион, Шакира обяви, че дарява и собствени средства за щетите по Технологичния университет в Кибдо чрез своята фондация "Пиес Дескалсос".

В социалните си мрежи латино звездата отправи емоционален призив за подкрепа: "Колумбия страда, но Колумбия не е сломена. Присъединете се към усилията да помогнем на нашите деца да преминат през тази криза."

Реакциите на обществеността и феновете не закъсняха - хиляди колумбийци изразиха гордостта и благодарността си към певицата за това, че използва световната си платформа в подкрепа на родината.