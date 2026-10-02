Фейгин призна за Петър Дочев

Фигуристката Александра Фейгин най-сетне проговори за новата си любов. Това се случи в подкаста „След игрите“, макар че опитът ѝ да запази самоличността на мъжа до себе си в тайна бе разкрит след директен въпрос от водещата Симона Ръждавичка: „С какво те спечели Петър?“.

Без да поправя водещата, Фейгин сподели, че е била привлечена най-вече от интелекта му. Тъй като първоначално заяви, че предпочита да спести името му, тъй като хората лесно биха го разбрали от социалните мрежи, въпросът потвърди слуховете за връзката ѝ с актьора и водещ на „Преди обед“ Петър Дочев.

Историята на запознанството им също съвпада с Дочев. Всичко започва от нейно гостуване в предаването, а по-късно съвместната им работа по проекти като спектакъла „Кораб в сърцето“ ги сближава. По думите на спортистката той е направил първата крачка и е по-романтичният във връзката – често я извежда на вечеря, докато тя по-рядко му готви.

Въпреки откровенията си Фейгин подчерта, че двамата не желаят да превръщат личния си живот в публично шоу, за да предпазят отношенията си от чуждо вмешателство и негативни коментари. Назоваването на името му от водещата обаче направи тайната им почти невъзможна за опазване.