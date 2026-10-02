Чарлз Спенсър хвърли бомба! Ново шокиращо разкритие за Даяна

В новите си мемоари „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“ граф Чарлз Спенсър отправя тежки обвинения срещу кралското семейство и близки до него фигури, изнасяйки разтърсващи разкрития около живота и смъртта на принцеса Даяна.

Сред най-шокиращите детайли в книгата е случка с покойния милиардер Мохамед Ал Файед. По думите на Спенсър, в началото на връзката между Даяна и сина му Доди, бившият собственик на „Хародс“ е посегнал физически на принцесата, съпровождайки неприемливия си жест с двусмислената реплика: „А в Египет свекърът има право пръв...“. Срещу Ал Файед днес се водят мащабни разследвания с над 400 сигнала за сексуален тормоз и трафик.

Братът на Даяна описва и напрегнати моменти с настоящия крал Чарлз III. Графът припомня случка от 1992 г. по време на погребението на баща си, когато тогавашният принц изразил нескрита завист към наследяването на имението Алторп и се държал неестествено детински. Още по-смущаващ за Спенсър остава телефонният разговор непосредствено след трагичната катастрофа в Париж през август 1997 г., в който той долавя изненадващо лек и дистанциран тон от страна на Чарлз, докато предава как е съобщил трагичната вест на младите принцове Уилям и Хари.