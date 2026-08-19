Исторически полет до райско място тръгва от София

До райските плажове на Малдивите вече ще може да се стига директно от България. От ноември София и Мале ще бъдат свързани с редовни полети за първи път в историята, а новата зимна програма предвижда и повече възможности за пътуване до Тайланд.

Директната линия до малдивската столица стартира на 7 ноември 2026 г. и ще се изпълнява всяка събота до края на март 2027 г. Полетът от София до Мале ще бъде с продължителност около 8 часа и 30 минути.

Според публикуваната информация най-ниската цена за двупосочен билет започва от 975,55 евро. Последният планиран полет по зимната програма е на 27 март.

Паралелно с новата дестинация се разширяват и възможностите за българите, които искат да прекарат зимната си почивка в Тайланд.

Полетите натам започват на 5 ноември и ще се изпълняват два пъти седмично – всеки четвъртък и събота – до края на март. Маршрутът включва Банкок, след което самолетът продължава към популярния курортен остров Пукет.

Началната цена за двупосочно пътуване до Тайланд е 991,28 евро. Полети до Пукет се изпълняват от две години, но през предстоящия зимен сезон за първи път към програмата се добавя и Банкок.

Интересът на българите към Тайланд остава сериозен. По данни, цитирани от TravelNews, повече от 60 000 български туристи посещават азиатската държава годишно. Пукет е сред най-предпочитаните места за морска ваканция, докато Банкок предлага множество връзки към други райони на страната и Югоизточна Азия.

Новите маршрути дават възможност за зимна екзотична почивка без необходимост от традиционните прекачвания по пътя до Малдивите и с разширен избор за пътуващите към Тайланд.