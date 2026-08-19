Напрежение. Магнитна буря ни мъчи 2 дни

На 19 август се очаква геомагнитната активност да се повиши до Kp 5 - нивото на слаба буря от клас G1, след което се очаква да спадне до Kp 3 на 20 август. Прогнозата е публикувана от Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA.

Геомагнитната активност се измерва по скала от 0 до 9. За класификация се използва планетарният K-индекс, като стойност от 5 или повече показва силна магнитна буря.

В сряда и четвъртък се очаква слънчева активност съответно с K-индекс 4,7 (жълто ниво) и 4 (жълто ниво), което съответства на умерена магнитна буря.

Има няколко начина да помогнете на организма си да се справи със стреса през тези периоди.

Следете внимателно кръвното си налягане, особено ако имате хронично заболяване. Уверете се, че разполагате с необходимите медикаменти и измервайте показателите си редовно.

Поддържайте добра хидратация, като пиете достатъчно вода. Експертите препоръчват също така да избягвате силното кафе, енергийните напитки и алкохола за няколко дни, като ги замените с билков чай.

Преди периоди на завишена геомагнитна активност се опитвайте да спите повече, за да дадете на тялото си достатъчно време да се възстанови. Добра идея е и да отложите тежките тренировки и стресовите ситуации до завръщането на по-спокойни геомагнитни условия.