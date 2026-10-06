Лятото се връща с 29 градуса. После идва студеният душ

Октомври ще покаже почти лятно лице през следващите дни, преди времето рязко да обърне посоката през уикенда. Температурите постепенно ще се повишават и в петък на места ще стигнат 29 градуса, но още същата вечер от запад ще започне промяна. През почивните дни валежите ще обхванат голяма част от страната, а в неделя северозападният вятър ще донесе чувствително по-хладен въздух.

Днес слънцето ще има превес

Във вторник над по-голямата част от България ще бъде слънчево. Повече облаци временно ще преминават над източните райони, но съществени валежи не се очакват. Вятърът ще остане слаб, а следобед термометрите ще показват между 21 и 26 градуса. В София максималната температура ще е около 23 градуса.

Добри условия се очакват и в планините. Там също ще преобладава слънцето, а само по високите върхове север-североизточният вятър ще бъде умерен. Около 18 градуса ще показват термометрите на 1200 метра и близо 10 градуса на 2000 метра.

Повече облаци край морето

Черноморието ще остане под по-плътна висока и средна облачност. Сутринта вятърът ще идва слабо от запад, а следобед ще се обърне от изток-югоизток и ще се усили до умерен.

По крайбрежието максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Морската вода все още е сравнително топла за сезона - около 20 градуса, а вълнението ще бъде близо 2 бала.

Затоплянето набира скорост

В сряда и четвъртък есента ще отстъпи още малко. Времето ще бъде предимно слънчево, макар че в сряда небето на места ще бъде покрито от по-плътна висока облачност. Слаб южен и югоизточен вятър ще подпомага затоплянето, особено в източните райони.

До четвъртък максималните температури вече ще достигат 23-28 градуса. Сутрините обаче ще напомнят, че сме в октомври - минималните стойности ще бъдат между 4 и 9 градуса, а по Черноморието до около 12.

Петък носи почти 30 градуса и първия знак за промяна

Най-топлият ден от периода се очертава да бъде петък. Южният вятър ще задържи температурите високи и следобед на места ще бъдат измерени 24-29 градуса.

Точно тогава обаче от запад ще започне увеличаване на облачността. До вечерта в отделни райони на Западна България ще превали, а на места са възможни и гръмотевици. Това ще бъде началото на по-съществената промяна.

Уикендът сваля градусите

В събота облаците ще станат значително повече и валежите ще обхванат най-напред северозападната половина от страната. В неделя дъждът ще достигне и югоизточните райони.

Северозападният вятър ще се усили и с него ще нахлуе чувствително по-хладен въздух. Дневните температури ще тръгнат рязко надолу и почти летните стойности от петък ще останат в миналото.

Подобрение се очаква в понеделник. Тогава над по-голямата част от страната облаците ще се разкъсат и отново ще се покаже слънце. Само на изток ще остане по-облачно с възможност за отделни превалявания. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните - между 20 и 25 градуса.