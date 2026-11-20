България отново ще попадне под влиянието на активен средиземноморски циклон, който ще премине северно от страната през почивните дни, съобщава "Метео Балканс". В резултат на това в неделя и понеделник се очаква ново усилване на вятъра, като на места поривите му ще достигат 80–90 км/ч.

В неделя (22.11.2026г.) ще се усили югозападният вятър, който ще бъде особено силен в районите северно от планинските склонове. Там се очакват бурни пориви със скорост до 80–90 км/ч.

С преминаването на студения атмосферен фронт на циклона в понеделник, вятърът ще се ориентира от северозапад и отново ще се усили значително. Най-силни пориви се очакват в Дунавската равнина, където скоростта им ще достига 60–70 км/ч.

След преминаването на фронта ще започне и осезаемо понижение на температурите. Студеното нахлуване ще се усети най-добре във вторник и сряда, когато минималните температури в страната на места ще паднат до минус 2 – минус 5 градуса. Така след поредния период със силен вятър ни очаква и първото по-сериозно напомняне за зимата.