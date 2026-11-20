Ураганът, който бесня в София през изминалата нощ, изпочупи дървета, стовари ги върху коли и събори машини за играчки. През изминалата нощ екипите на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община са реагирали на общо 86 сигнала за различни щети и опасни ситуации в София, съобщиха от общината.

Сред тях са паднали дървета на пътни платна и върху автомобили, дървета, засегнали електрическата мрежа, паднали ламарини от жилищни сгради, повредени огради на строителни обекти, опасни фасади и навеси, проблеми със светофари и билбордове, както и преместени контейнери за отпадъци. Общо седем екипа са на терен, правят се и обходи.

Един от засегнатите райони е столичният квартал "Лагера", където паднал клон е ударил три паркирани автомобила. Най-сериозни са пораженията по единия от тях, показват снимки в социалните мрежи.

Машини за играчки в "Красно село" са паднали на тротоара, стъкла са разпилени.

Общо 61 сигнала за щети, причинени от силния вятър, са постъпили на телефон 112 в София в периода от 20:00 часа снощи до тази сутрин. 44 от сигналите са за паднали дървета, девет - за дървета, паднали върху автомобили. Осем сигнала са подадени за откъснати опасни ламарини вследствие на вятъра. В пожарната в София са получени шест сигнала през изминалата нощ.

Това е поредната нощ, в която бурен вятър вилнее в София и на други места в страната.

Според обобщената информация на дирекция "Национална система 112" към МВР за периода от 13 до 20 ноември общо 108 сигнала за щети от силния вятър в София са предадени за реакция на компетентните институции.

По данни на МВР първата сериозна вълна от обаждания е на 13 ноември, когато само между 07:00 и 12:00 часа в страната са регистрирани 715 сигнала за поражения от вятъра. От тях 496 са обслужени от Регионалния център 112 - София, но не всички се отнасят за територията на столицата. Нова вълна от сигнали е отчетена в нощта на 18 срещу 19 ноември. Тогава в страната са постъпили 250 сигнала за щети, от които 119 за паднали дървета - 32 в София-град и 11 в Софийска област.

Междувременно НИМХ обяви за днес жълт код за силен вятър в седем области - Русе, Разград, Силистра, Добрич и части от Варна, Шумен и Търговище. В Северна България ще продължи да духа умерен до силен запад-северозападен вятър, а температурите на места ще достигнат 20 градуса.