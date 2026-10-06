Забравете ролките! Нов вид тапети е на мода и издържа десетилетия

Класическите хартиени, винилови и нетъкани тапети вече имат все по-сериозна конкуренция. Течните тапети набират популярност заради дългия си живот, липсата на видими фуги и възможността повреден участък да бъде възстановен, без да се подменя покритието на цялата стена. При правилна грижа някои видове могат да запазят добрия си вид до 20 години. Има обаче важно условие - те не обичат продължителния контакт с вода.

Какво всъщност представляват

Течният тапет не се продава на ролка. Това е суха смес, която се разрежда с вода и след това се нанася върху стената с шпатула или подходящ валяк. След изсъхване се получава непрекъснато декоративно покритие без характерните съединителни линии на обикновения тапет.

В зависимост от състава има различни варианти. Копринените и комбинираните смеси са по-висок клас и обикновено запазват външния си вид по-дълго. Целулозните и хартиените са по-достъпни, но се износват по-бързо.

Средният живот на течните тапети е между 8 и 15 години, а при качествен материал и добра поддръжка може да достигне около 20 години.

Един от големите плюсове - ремонт само на повреденото място

При класическия хартиен тапет една драскотина или разкъсване понякога означава подмяна на цяла лента. При течния вариант повредената зона може да бъде обработена и възстановена отделно.

Материалът помага и за прикриването на малки дефекти и неравности по стената. Повърхността остава без фуги, което дава по-равномерен вид и премахва проблема с разлепени ръбове.

Течните тапети имат и антистатичен ефект, добра паропропускливост и могат да се комбинират декоративно с други материали.

По-топло усещане, но не и за банята

Покритието може да се използва в дневни, спални, детски стаи и домашни офиси. Подходящо е и за кухня, стига да не бъде поставено непосредствено около мивката и печката, където постоянно има вода, пара и замърсявания.

За баня и тоалетна стандартният течен тапет не е добър избор. Високата влажност и директният контакт с вода могат да го повредят или дори постепенно да го отмият.

Точно водоустойчивостта е един от основните му недостатъци и трябва да бъде преценена още преди ремонта.

Има и уловка при поставянето

Макар технологията да изглежда сравнително лесна, първото самостоятелно нанасяне може да се окаже по-трудно от очакваното. Ако сместа не бъде приготвена правилно или слоят не е равномерен, може да се изразходва много повече материал.

Това е важно, защото течният тапет по начало е по-скъп от обикновения хартиен вариант. При голяма стая неправилното изчисляване на количеството може сериозно да увеличи цената на ремонта.

Хартията печели по цена, течният тапет - по дълготрайност

Обикновените хартиени тапети остават най-евтиният избор. Те обаче изискват добре подготвена и сравнително гладка стена, защото лесно подчертават неравностите и могат да се разкъсат или нагънат.

Течният тапет струва повече още при покупката, но компенсира с по-дълъг живот, липса на фуги и възможност за локално възстановяване.

Така изборът зависи от приоритета. Ако основният критерий е минимална първоначална цена, обикновеният хартиен тапет остава по-изгоден. Ако целта е стената да издържи дълги години и отделните повреди да се поправят лесно, течният вариант има сериозни предимства.