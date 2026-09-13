Тапетите вече не са на мода. Как да покриете стените си стилно и достъпно
Модерната декорация на стени е много по-евтина и по-практична от тапетите
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Модерната декорация на стени е много по-евтина и по-практична от тапетите
Пионерът в производството на тапети - Zuber Factory, възпроизведе френската история върху свои продукти. Те са истинско произведение на изкуството, тъ...
Пловдив. Пловдивският митрополит Николай е глобен за направения ремонт в църквата "Света Марина". Причина за санкцията са налепените тапети в митропол...