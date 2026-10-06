Лятото си взе отпуск през октомври. Проф. Рачев каза докога ще трае

Октомври явно още не е разбрал, че трябва да бъде есен. До петък включително ни чака слънчево и необичайно топло време, а на места температурите могат да се качат до 28 градуса и дори да се доближат до 30. После обаче небето сменя настроението - облаците се увеличават, идват дъждове и по-хладен въздух. Такава прогноза направи климатологът проф. Георги Рачев пред бТВ.

До петък - подарък от времето

Сутрините ще продължат да напомнят, че календарът все пак показва октомври. На места са възможни мъгли и слани, но през деня картината ще бъде съвсем различна - слънце, чист въздух и температури, които по-скоро приличат на късно лято.

В София термометрите ще стигат около 24-25 градуса. „При положение, че сме началото на октомври, 24-25 градуса си е много, много хубаво. Няма какво повече да се иска“, коментира проф. Рачев.

Докато в централните части на Европа максималните температури ще се движат едва около 10-13 градуса, България ще остане в значително по-топъл въздух. На места у нас се очакват около 28 градуса, а според климатолога не е изключено някъде термометрите да се доближат и до 30.

Петък започва добре, но завършва мокро

Промяната ще почука на вратата в петък. Първата половина на деня все още ще бъде „топличка и хубава“, както се изрази проф. Рачев, но привечер от запад облачността ще започне бързо да се увеличава и ще завали.

Причината е зона с валежи, която вече се развива над Западна Европа и постепенно ще се придвижва към Балканите. След сериозните дъждове около Каталуния и Барселона атмосферният процес ще продължи на изток и ще достигне и България.

А проф. Рачев не изглежда никак разочарован от това. „Крайно време е да повали и то доста добре“, заяви той, припомняйки продължаващото засушаване в много райони на страната.

Уикендът сваля градусите

От събота започва по-дълъг период на по-хладно и влажно време. Няма да настъпи някакъв внезапен студ, но дневните температури ще тръгнат надолу, докато сутрешните леко ще се повишат.

Така огромната разлика между студените сутрини и почти летните следобеди ще намалее. Валежите първо ще навлязат от запад, а след това постепенно ще достигнат и източните части на страната.

С други думи - до петък можем спокойно да се порадваме на октомврийския бонус. След това чадърът отново влиза в употреба.

И един важен съвет - без огън навън

Заради продължаващото сухо време проф. Рачев предупреди, че опасността от пожари остава сериозна. Повод е и пожарът край Горно Луково, който премина и на гръцка територия.

„Засега няколко дни не палете огън навън. Няма никакъв смисъл“, призова климатологът.

Липсата на трайни мъгли засега е и добра новина за качеството на въздуха. Проф. Рачев припомни, че мъглата всъщност е нисък облак непосредствено над земята и при определени условия задържа замърсителите близо до повърхността.

Така седмицата ще мине на две скорости - почти лятно настроение до петък и истинска есен след това. А ако прогнозата се сбъдне, природата най-сетне ще получи и дъжда, който чака отдавна.