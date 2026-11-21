Плащането на данъци е задължение. Оптимизирането им — законно право. Ако имате решение от ТЕЛК или НЕЛК за 50% или над 50% намалена работоспособност, законът ви дава право да платите по-нисък данък върху доходите си, пише pariteni.bg.

Важно уточнение от самото начало: това не е помощ, която се изплаща автоматично, а данъчно облекчение. То има смисъл само ако имате облагаем доход — заплата, хонорар, наем или друг доход, върху който се дължи данък. Ако нямате такъв доход, няма данъчна основа, от която да се приспадне облекчението.

Това е особено важно за пенсионерите. Самата пенсия от НОИ е необлагаем доход, затова ако получавате само пенсия, няма да получите сума обратно. Но ако имате и друг облагаем доход — например работите, отдавате имот под наем или получавате хонорар — тогава ТЕЛК решението може да ви донесе реална данъчна полза.

Как работи механизмът — просто обяснение

Данъчното облекчение не е директен превод на пари по сметката. То намалява данъчната ви основа — сумата, върху която се изчислява дължимият 10% данък.

При ТЕЛК/НЕЛК от 50% нагоре годишната данъчна основа може да се намали с 4 049,43 евро. Това означава максимална реална икономия от около 405 евро годишно. Ако облагаемият ви доход е по-нисък от тази сума, ползата също ще е по-малка — облекчението не може да надхвърли наличната данъчна основа.

Пример: ако годишният ви облагаем доход е 10 000 евро, без облекчението данъкът е 1 000 евро. След приспадането на 4 049,43 евро новата основа става 5 950,57 евро, а данъкът — около 595 евро. Разликата е около 405 евро, които иначе щяхте да преведете в НАП.

Кой има право

Право на облекчението имат лицата с 50% или над 50% трайно намалена работоспособност, установена с влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК. За да има реална финансова полза, трябва да има и облагаем доход — например заплата, хонорар или доход от наем.

Решението на ТЕЛК/НЕЛК не е нужно да е валидно през цялата година. Облекчението се ползва включително за годината, в която неработоспособността е настъпила, и за годината, в която срокът на решението изтича.

Има и важно правило за хората в пенсионна възраст: ако сте навършили възрастта за пенсия, докато решението е било валидно, или намалената работоспособност е установена след навършването ѝ, облекчението може да се ползва пожизнено — без ново преосвидетелстване за данъчни цели.

Ако работите на трудов договор, не е нужно да чакате края на годината, за да усетите ефекта. Законът позволява облекчението да се прилага и всеки месец директно от работодателя — като намаление на месечната данъчна основа, а не като директна сума, която получавате обратно.

Как работи на практика: годишното облекчение от 4 049,43 евро се разделя на 12 месеца, което прави 337,45 евро на месец. Всеки месец работодателят изчислява данъка ви не върху пълния брутен доход, а върху сума, намалена с тези 337,45 евро. Тоест ако месечният ви облагаем доход е например 1 000 евро, данъкът се изчислява върху 662,55 евро (1 000 − 337,45), а не върху 1 000 евро. Разликата в удържания данък е около 33–34 евро на месец — или именно около 405 евро за цялата година. Това не са допълнителни пари от държавата — просто работодателят удържа по-малко данък всеки месец, защото данъчната ви основа е по-ниска.

Двата начина да се възползвате

Има два начина да ползвате облекчението: още през годината чрез работодателя или след края ѝ — с годишната данъчна декларация.

Вариант 1: Чрез работодателя

Това е по-лесният и по-бърз начин — особено ако работите на трудов договор. За да го ползвате чрез работодателя, представяте копие от ТЕЛК/НЕЛК решението и подавате писмено искане до счетоводството. След това работодателят намалява месечната ви данъчна основа и удържа по-нисък данък.

Тези облекчения по никакъв начин не натоварват работодателя. Той само съдейства за процедурата.

Вариант 2: С годишна данъчна декларация

Ако сте пропуснали срока при работодателя, ако сте самоосигуряващо се лице или имате доходи от различни източници — подавате годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ между 10 януари и 30 април на следващата година.

Влизате в портала на НАП с ПИК (получава се безплатно от всеки офис) или електронен подпис. Системата зарежда предварително попълнена декларация с данните ви. Намирате Приложение № 10, Част I, попълвате данните от решението на ТЕЛК/НЕЛК и системата автоматично преизчислява данъка. Ако имате надвнесена сума, НАП я превежда по посочения от вас IBAN.

Може ли да се комбинира с други облекчения?

Да — облекчението може да се комбинира с други данъчни облекчения, ако са изпълнени условията за всяко от тях. Например доброволното пенсионно осигуряване и застраховка „Живот" имат свои лимити до 10% от данъчната основа, а облекченията за деца, дарения или ипотека се прилагат по отделни правила.

А има ли облекчение за данък сгради?



Да, но това е отделен режим — не по ЗДДФЛ, а по Закона за местните данъци и такси. Ако имотът е ваше основно жилище, данъкът върху недвижимия имот по принцип се дължи с 50% намаление. Ако основното жилище е на лице с 50% или повече намалена работоспособност, намалението е 75%. Това се заявява пред съответната община, а не чрез годишната данъчна декларация към НАП. Важно: облекчението е за данъка върху имота, не за такса смет, която се определя по отделни правила.

📌 Ако имате деца под 18 години, може да добавите и облекчение за всяко от тях — до няколкостотин евро годишно. Вижте „Данъчни облекчения за деца: годишният бонус, който мнозина пропускат"

📌 Млади семейства с ипотечен кредит могат да приспадат платените лихви по първите 51 129 евро от главницата. Вижте „Данъчно облекчение за млади семейства с ипотека"

📌 Дарения към одобрени организации — болници, училища, фондации — също намаляват данъчната основа. Вижте „Дарения и данъчни облекчения: как да правите добро и да спестите от данъци"

Платили сте майстор за ремонт на жилище? Трудът — не материалите — може да се приспадне до определен таван. Вижте „Данъчно облекчение за ремонт на жилище: какво признава НАП и какво не"

Едно задължително условие: към датата на подаване на декларацията не трябва да имате публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение — данъци, осигуровки, глоби. Ако имате такива задължения, първо ги погасете.

Три въпроса, които се задават най-често

Мога ли да ползвам облекчението за увреждане заедно с облекчението за деца? Да, двете са напълно съвместими.

Решението ми изтича в средата на декември — имам ли право? Да, в пълен размер за цялата година. Законът изрично включва годината на изтичане на срока.

Аз съм пенсионер с ТЕЛК, но не работя — мога ли да ползвам облекчението? Не. Облекчението изисква облагаем доход. Ако получавате само пенсия — тя е необлагаема и няма основа, от която да се приспадне. Ако обаче имате и наем, хонорар или заплата — облекчението е напълно приложимо.

Правилата не са сложни, документите са малко, а порталът на НАП върши по-голямата част от работата вместо вас. Проверете решението си и не изпускайте нещо, което ви се полага по закон.