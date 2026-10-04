Есента отстъпва: Слънчев ден и още по-топло след това

Днес времето ще бъде слънчево почти в цялата страна, а максималните температури ще се повишат леко и ще достигнат между 20° и 25°. В София се очакват около 22°. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България - от север-североизток, а в югоизточните райони на места ще се усилва до умерен.

Слънце и в планините

В планините също ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, без условия за съществени валежи.

На височина около 1200 метра максималната температура ще бъде близо до 15°, а на 2000 метра - около 7°. Денят ще е подходящ за разходки и преходи, но във високите части ще остане осезаемо по-хладно.

Приятно време край морето

По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб север-североизточен вятър, а по южното крайбрежие той ще достига умерена сила.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Морската вода остава сравнително топла за сезона - около 20°-21°. Вълнението ще бъде около 3 бала, но с тенденция постепенно да отслабва.

Новата седмица започва спокойно

През първите дни от новата седмица времето ще остане предимно слънчево. Във вторник ще има временни увеличения на високата облачност, но без съществена промяна.

В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, докато в източните райони ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат от едва 1°-2° в отделни котловини на Западна България до 10°-12° по Черноморието, а максималните ще останат между 20° и 25°.

Мъгли в сряда, после още по-топло

В сряда сутринта над крайните източни райони ще има значителна ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще се повишат слабо, а през следващите дни ще започне ново затопляне.

Слаб южен вятър ще повиши температурите, но облачността постепенно ще се увеличи и на много места ще стане значителна. Само в отделни райони на Западна България обаче се очаква слаб дъжд.