Разкъсана облачност, сутрешни мъгли и температури до 18 градуса ни очакват днес. Времето ще остане сравнително спокойно в по-голямата част от страната, но по високите части на планините ще духа силен и бурен вятър. Това обаче е само началото на динамична седмица, през която температурите първо ще се повишат до 20 градуса, а след това ще започне чувствително застудяване. В неделя се очаква термометрите да покажат с 5-6 градуса по-ниски стойности, а в началото на следващата седмица вероятността за валежи ще се увеличи.

Мъгли край Дунав и в Тракия, до 18 градуса днес

През деня облачността ще бъде разкъсана, но вечерта отново ще започне да се увеличава. Преди обяд на места по поречието на Дунав и в по-голямата част от Горнотракийската низина ще има мъгли. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България до умерен, от запад-югозапад, а вечерта ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще достигнат между 13 и 18 градуса, като в София се очакват около 13 градуса.

В планините облачността също ще бъде разкъсана, като преди обяд на отделни места ще превали. Там обаче времето ще бъде значително по-ветровито със силен и бурен запад-югозападен вятър. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра - едва 2 градуса.

По Черноморието денят ще започне със значителна облачност и краткотрайни превалявания на отделни места. Постепенно валежите ще спрат и облаците ще се разкъсат до предимно слънчево време. Ще духа умерен запад-северозападен вятър, който до вечерта ще се обърне от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса, морската вода е около 15 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В сряда и четвъртък нахлува необичайно топъл въздух

Още в сряда времето ще стане по-динамично. Ще духа умерен юг-югозападен вятър, който в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Облачността постепенно ще се увеличи и уплътни, а в Горнотракийската низина отново ще има мъгли. Следобед в Северозападна България вятърът ще се обърне от северозапад и ще започнат валежи от дъжд.

Въпреки облаците и валежите температурите ще останат високи за средата на ноември. Минималните стойности в сряда ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните ще достигнат 15-20 градуса. През нощта срещу четвъртък ще превалява главно в Северна България и планините, като в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад.

В четвъртък южният вятър отново бързо ще се усили и затоплянето ще продължи. Облачността ще бъде променлива, а на отделни места ще превали дъжд. В петък вятърът ще се обърне от северозапад, вероятността за валежи ще бъде малка и времето ще остане сравнително топло.

Студен обрат през уикенда, нови валежи след неделя

През почивните дни обстановката отново ще се промени. Ще духа умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина временно ще бъде силен. Облачността ще остане променлива, а слаби превалявания се очакват само на отделни места.

Северозападният вятър ще донесе по-студен въздух и в неделя температурите ще се понижат с около 5-6 градуса. Така необичайно топлото време през първата половина на седмицата постепенно ще отстъпи място на по-хладна обстановка.

В началото на следващата седмица застудяването ще продължи. Облачността ще бъде предимно значителна, а вероятността за по-широкообхватни валежи ще се увеличи. Очаква се времето да остане променливо и ветровито, с чести, но на много места слаби превалявания.