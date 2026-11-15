Мъглата на „Тракия“ не е случайна! Климатолог разкри защо се появява точно там

Мъглата, превърнала се в един от най-опасните фактори по българските пътища, съвсем не е толкова непредсказуема, колкото изглежда на шофьорите. Съвременната метеорология позволява появата й да бъде установена с висока точност, включително в България. Проблемът е, че за наблюдение на всеки отделен участък от автомагистрала „Тракия“ са необходими специализирана техника и достатъчно специалисти. Това обясни климатологът Симеон Матев пред Нова телевизия след трагичната верижна катастрофа на магистралата.

Защо мъглата се появява точно на това място

Районът на тежката катастрофа неслучайно е сред участъците, в които гъстата мъгла често затруднява движението. Според Симеон Матев съществена роля за това има близостта на река Тунджа, която осигурява големи количества влага във въздуха.

При подходящи атмосферни условия влагата бързо достига необходимото ниво за образуване на мъгла. Именно съчетанието между високата влажност и понижаването на температурите може за сравнително кратко време да доведе до сериозно влошаване на видимостта.

Климатологът обясни и какво се е случило в нощта преди трагедията. „Във вторник, когато стана инцидентът, проблемът беше, че през нощта валя дъжд, който допълнително вкара допълнителна влага. След това се изясни, въздухът започна да изстива и комбинацията влага - изстиване на въздуха винаги води до мъгла“, посочи Матев.

Може ли синоптиците да предупредят за всеки опасен участък

Според специалиста мъглите могат да бъдат прогнозирани достатъчно надеждно, но има съществена разлика между общата прогноза за даден район и определянето на видимостта на конкретно място по магистралата.

Автомагистрала „Тракия“ се простира на около 400 километра от София до Бургас. По цялото й протежение условията могат да се различават значително, а видимостта да се променя от един участък до следващия.

За да бъде предвидена с висока точност обстановката на всяка отделна точка, трябва да има подходящи измервателни уреди и хора, които да обработват информацията.

„Мъглата може много успешно и точно да се прогнозира“, категоричен беше климатологът пред Нова. Той уточни, че за подробни прогнози по цялото трасе са необходими съответните технически и човешки ресурси.

Тревожните числа зад катастрофите в гъста мъгла

Симеон Матев представи и любопитни данни от проучвания в Съединените щати. Според тях около 1% от пътнотранспортните произшествия се случват при мъгла, но на тези катастрофи се падат приблизително 2% от смъртните случаи.

Климатологът подчерта, че статистиката не определя непременно мъглата като пряка причина за произшествията. Тя отчита атмосферните условия, при които са настъпили.

Като пример той припомни огромната верижна катастрофа в американския щат Луизиана през 2023 г., при която се сблъскват 156 превозни средства. Подобен случай е имало и в Унгария преди три години, когато в произшествие са участвали 49 автомобила.

Матев обърна внимание, че въпреки големия брой засегнати превозни средства при тези два инцидента жертвите са били значително по-малко в сравнение с трагедията на автомагистрала „Тракия“.