КАТ започва да глобява за неподходящи гуми. Какво изисква законът от днес

От днес, 15 ноември, шофьорите в България трябва да спазват зимните изисквания за автомобилните гуми. Законът допуска движение с гуми, предназначени за зимни условия, или с други гуми, чийто протектор е с дълбочина най-малко 4 милиметра. За нарушителите е предвидена глоба от 25,56 евро, а правилото ще остане в сила до 1 март 2027 година. Новият период на задължителна зимна подготовка започва на фона на застудяването и засиления полицейски контрол по пътищата.

Кога може да се кара с летни гуми

Важна подробност в закона е, че той не изисква задължително всички автомобили да бъдат оборудвани със зимни гуми. Допуска се използването и на летни гуми, ако дълбочината на протектора им е поне 4 милиметра. Това изискване се отнася както за леките автомобили, така и за бусовете.

Разликата обаче е съществена при ниски температури, мокър асфалт и заснежени участъци. Летните гуми губят част от сцеплението си при застудяване, докато зимните са разработени за подобни условия. Затова специалистите препоръчват водачите да не се ръководят единствено от минималните законови изисквания, а да съобразяват оборудването с времето и маршрута.

При нарушение на правилото за гумите се прилага глоба от 25,56 евро. Ако при проверката бъдат установени и технически неизправности, санкцията може да бъде по-висока в зависимост от тежестта им.

Полицията засилва контрола до 20 ноември

Новите изисквания съвпадат с традиционната акция „Зима“ на МВР, която започна на 1 ноември. От 11 до 20 ноември се провежда вторият й етап под мотото „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“.

Основното внимание на пътните полицаи през този период е насочено към поведението на шофьорите и безопасността на пешеходците. Проверява се спазването на предимството на пешеходните пътеки, съобразяването на скоростта с пътната обстановка и използването на обезопасителни колани.

От МВР обръщат специално внимание на рисковете при движение по тъмно и в слабо осветени участъци. Заради по-ранното смрачаване и честото носене на тъмни дрехи през есента пешеходците са значително по-трудно забележими за водачите.

Следва нова вълна от проверки

От 21 до 30 ноември започва третата част на акция „Зима“, посветена на безопасното шофиране през студените месеци. Тогава полицейските служители ще поставят допълнителен акцент върху техническото състояние на автомобилите, светлините и подготовката им за неблагоприятни метеорологични условия.

Началото на настоящата кампания съвпадна и с обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Днес, 15 ноември, се отбелязва и Световният ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. По този повод МВР призовава всички участници в движението към повече внимание, отговорност и взаимна търпимост.