Ден за прошка и силна молитва. Започва духовният път към Коледа

На 15 ноември православните християни посрещат един от важните дни в църковния календар. Започват 40-дневните Коледни пости, а Българската православна църква почита светите мъченици Гурий, Самон и Авив, смятани за небесни покровители на семейството и брака. Според традицията към тях се отправят молитви за мир в дома, любов между съпрузите и преодоляване на семейните изпитания. С датата са свързани и любопитни народни поверия, според които небето може да подскаже какво време ни очаква през зимата.

Трима светци, които не предали вярата си

Светите Гурий и Самон живели в древния град Едеса, днес на територията на Турция, по време на жестоките гонения срещу християните при император Диоклециан. Двамата били заловени и подложени на мъчения, защото отказали да принесат жертва на езическите богове. Въпреки страданията те останали верни на Христос и накрая били обезглавени.

Няколко години по-късно в същия град за християнската си вяра пострадал и дякон Авив. Той също отказал да се отрече от Христос и загинал мъченически по време на гоненията при император Ликиний. Тялото му било погребано до гробовете на Гурий и Самон, а впоследствие местните християни издигнали храм над мощите на тримата светци.

Според църковното предание светите мъченици помагат на хората в семейни изпитания. Затова на 15 ноември вярващите се обръщат към тях с молитви за запазване на брака, помирение между близките и укрепване на любовта. В народната традиция съществува и вярването, че свети Гурий помага при зъбобол.

Започват Коледните пости. Какво се слага на трапезата

На 15 ноември започва Рождественският пост, който продължава до 24 декември включително. Той е вторият по продължителност пост в православния календар след Великия пост и подготвя вярващите за посрещането на Рождество Христово.

През този период постещите се въздържат от месо, млечни продукти и яйца. На трапезата присъстват зеленчуци, плодове, варива, хляб, ядки и други растителни храни. В определени дни църковният устав разрешава риба, а правилата за хранене могат да бъдат съобразени със здравословното състояние на човека след разговор с духовник.

Денят преди началото на постите е известен като Рождественски заговезни. По традиция семейството се събира около трапезата, близките си искат прошка и се подготвят за предстоящия период на въздържание.

Църквата напомня, че истинският смисъл на поста не се изчерпва с хранителните ограничения. Особено важни са молитвата, милосърдието, въздържането от гняв и обиди и готовността да помогнем на човек в нужда.

Какво не бива да правим и как се познава зимата

Според народните вярвания първият ден от Коледните пости трябва да премине в спокойствие и разбирателство. Не се одобряват семейните разправии, грубите думи, завистта и алчността. В някои традиции се вярва, че човек, който прояви скъперничество и откаже помощ на нуждаещ се, рискува да привлече финансови затруднения. Това са народни поверия, а не църковни забрани.

Старите хора обръщали особено внимание и на времето на 15 ноември. Ясното и обсипано със звезди небе се приемало като предвестник на студена и суха зима. Ако облаците се движели бързо, се очаквали силни ветрове, а червеният залез се свързвал с предстояща промяна на времето, затопляне или снеговалеж.

На този ден добрите дела имат особено място в традицията. Вярващите могат да запалят свещ за здраве и благополучие, да се помолят за семействата си и да помогнат на хора в затруднение. Така започва духовната подготовка за един от най-светлите християнски празници - Рождество Христово.