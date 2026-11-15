Рожден ден днес има Руслан Мъйнов

Рожден ден днес празнува популярният актьор, певец и шоумен Руслан Мъйнов. Роден на 15 ноември 1975 година в град Измаил, Украйна. През 1994 година се установява в България, за да следва висше образование, и през 1998 година завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Надежда Сейкова.

Още със старта на кариерата си става любимец на публиката с участието си в култовото хумористично предаване „Хъшове“, а впоследствие и в „Шоуто на Слави“. Неговото комедийно амплоа и забележителен талант блестят в редица успешни телевизионни проекти.

Наред с актьорството, Руслан Мъйнов има успешна музикална кариера. Издал е няколко поп и фолк албума, а емблематични за него остават и изпълненията му на стари градски песни, руски романси и класически произведения с големи симфонични оркестри. Със своя заразителен смях, топъл глас и сценично обаяние той се е утвърдил като едно от най-обичаните лица на българската сцена.

Днес празнуват още:

Димитър Аврамов, политолог

Ивайло Спиридонов, бивш главен комисар от МВР, бивш директор на ГДБОП

Проф. Румен Нейков, оперен режисьор и педагог