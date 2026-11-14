Легендарен следовател разбърка картите с убийството на Илиян Филипов. Нова версия

Неочакван обрат в едно от най-заплетените убийства у нас - на боса на "Пловдив" Илиян Филипов, който бе собственик на една от най-големите транспортни компании в България: ПИМК.

Легендарният криминалист Ботьо Ботев допусна нова версия за разстрела на бизнесмена. Според него е възможно физическият извършител да не е първият задържан Славчо Мегеров, а вторият арестуван по делото – Атанас Дечев, известен с прякора Джеки, от пазарджишката наркогрупа "Монопола". Мегеров пък може да е според Ботев човекът, който е организирал престъплението и е насочвал действията на стрелеца.

Хипотезата беше развита от Ботев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Криминалистът постави под съмнение част от публично известните обстоятелства около убийството и обърна внимание на детайли от фаталната нощ, които според него все още не са получили убедително обяснение.

„Може би вторият задържан дори той е убиецът. Като се направи съпоставка на времето и на нещата, които са, вероятно той е стрелецът. Отделен е въпросът къде е бил Славчо в този момент. Той е организаторът, той е подбудителят, под негов диктат е извършено всичко това“, заяви Ботев.

Официалното обвинение срещу Дечев е за помагачество, докато Мегеров е обвинен за самото убийство.

Кой е бил в сградата в нощта на разстрела?

Един от най-важните въпроси според Ботев е свързан с мъж, забелязан в жилищната сграда в нощта на убийството. Криминалистът припомни първоначалните сведения за човек, който се е отдалечавал от местопрестъплението още същата вечер. По думите му външността и телосложението на този мъж не съответствали на описанието на Мегеров.

Ботев насочи вниманието и към информацията за човек, който чакал на петия етаж. Според него не е изяснено достатъчно убедително кой е бил той и каква е била ролята му. Криминалистът допуска, че става дума за друго лице, а не за Мегеров, тъй като последният бил добре познат на жената, близка до Филипов, която се намирала в сградата.

Има и още един детайл, който според Ботев заслужава сериозно внимание – съмненията на жената около присъствието на непознат мъж в кооперацията. В публичното пространство се появиха и сведения, че той може да е държал пистолет.

„Много нереални неща има в това, което се заявява към момента, защото все още са неясни нещата“, подчерта криминалистът.

Мегеров – близък до жертвата, но с необясними отношения

Ботев постави въпроси и за отношенията между убития бизнесмен и Славчо Мегеров. Според него близостта между двамата изглежда трудно обяснима на фона на криминалното минало на задържания.

Именно тези контакти, финансовите отношения и възможните зависимости могат да се окажат важни за изясняването на мотивите и подготовката на престъплението. Според първоначалната версия на прокуратурата мотивът е личен и е свързан с неуредени финансови отношения между двамата.

Вторият арест и доказателствата по делото

Атанас Дечев беше задържан след повече от месец и половина издирване. На 13 ноември Окръжният съд в Пловдив постанови той да остане за постоянно в ареста. Прокуратурата го обвинява в помагачество при убийството, като според държавното обвинение той е предоставял на Мегеров информация за поведението на жертвата.

Ботев коментира и друго знаково убийство

В интервюто криминалистът засегна и убийството на Слави Бинев. Според него случаят не представлява особено сложен криминален казус. Ботев описа Бинев като противоречива фигура от времето, когато се заражда организираната престъпност в България.

По думите му Бинев е поддържал контакти с хора от тази среда, но едновременно с това се е опитвал да намери собствено място в тогавашните бизнес отношения.

За самото престъпление Ботев смята, че няма сложна криминална схема, а извършителят е бил задържан и разследващите са свършили добра работа.