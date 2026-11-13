Мария Петрова не се предава! Взе важно решение

Впечатляващ рожден ден организира щерката на Борислав Михайлов - Бисера Миланова. На него присъства и нейната мащеха Мария Петрова. Вдовицата на бившия футболен вратар сама показа кадри от празника.

Мария Петрова е сред най-харизматичните фигури в историята на българската художествена гимнастика. Тя остава в летописите на световния спорт като едно от легендарните златни момичета.

Мария е една от едва петте гимнастички в цялата история на световната художествена гимнастика, които успяват да спечелят три поредни абсолютни световни титли в многобоя (Аликанте 1993, Париж 1994 и Виена 1995).

Златната Петрова и Борислав Михайлов сключват брак през 1998 г. Тяхната любовна история е сочена за една от най-стабилните в българския спортен хайлайф, продължила цели 28 години до неговата кончина през пролетта на 2026 г. Двамата имат една дъщеря - Елинор (родена през 1999 г.). Мария отглежда с много обич и децата на Боби от първия му брак - футболния вратар Николай Михайлов и Бисера, която е женена за бившия капитан на "Левски" Живко Миланов.

Междувременно Мария Петрова показа как гушка домашните любимци на снаха си Николета Лозанова. Става въпрос за две кученца от породата дългокосместо чихуахуа. Самата вдовица на Боби има огромно куче ваймаранер. На стената зад нея пък личат снимки на снаха НиЛо, окачени в рамки.