Обявиха цвета на 2027 година

Топъл, наситен и истински, МАЛИНАРА носи руменината на узрялата малина в края на лятото и огъня на танца – и заслужено е избран за Цвят на 2027 година от „Оргахим“. Така дванадесетото издание на инициативата „Цвят на годината“ ни подканя да обърнем поглед към топлината, близостта и радостта от живота – усещания, които се раждат от малките неща и намират своето място у дома.

Символика и енергия 2027

МАЛИНАРА е узрялата малина: топла, сочна и истинска, тя носи вкус и уют. Тя е също танцът: червеното на фламенкото и тангото е страст, огън и емоция. МАЛИНАРА поема тази енергия, но я омекотява с топъл подтон, за да се живее с нея всеки ден, а не само на празник. Резултатът е смел, но не крещящ цвят, с живо и естествено присъствие, което никога не изглежда фабрично.

Да върнем цвета на света

МАЛИНАРА носи радостта от малките мигове – споделено утро, слънчев лъч в стаята, време с любимите хора. Топлината му създава усещане за гостоприемство и принадлежност.

С посланието „Да върнем цвета на света“ МАЛИНАРА ни приканва да отворим сетивата си за тези малки радости в ежедневието – като присъства естествено в дома и ни кара да се чувстваме добре.

Характер за цяла стена, мекота за всеки ден

В интериора МАЛИНАРА съчетава изразителност и функционалност. Достатъчно смела е, за да промени стаята, и достатъчно мека, за да остане в нея: променя пространството, без да го превзема. Може да бъде водещ цвят в помещението или стилен акцент, който насочва погледа към ниша, врата или избрана стена. Тази гъвкавост отваря път към различни решения – от цялостно цветово оформление до един, внимателно подбран детайл. И в двата случая МАЛИНАРА внася топлина и индивидуалност.

Естествени съчетания

МАЛИНАРА стои най-естествено до топли, естествени материали като дърво, лен, камък и месинг. Те подчертават живия ѝ характер и създават среда, която изглежда уютна и обитавана. С маслинено зелено цветът звучи свежо и земно, а мекият бял нюанс го прави светъл и изчистен и оставя топлината му да изпъкне. Текстилът в пудрови тонове допълва усещането за уют и ежедневен комфорт.

Цвят с традиция

„Цвят на годината“ е ежегодна инициатива на „Оргахим“, която свързва цветовете със съвременния начин на живот и с възможностите за интериорни решения в дома и градската среда. Инициативата насърчава диалога между дизайн, архитектура и култура и носи вдъхновение за работата с цветовете.

През 2027 година това вдъхновение носи името МАЛИНАРА – цветът, който връща цвета на света. И цвета у дома.