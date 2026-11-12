Хари с първи думи след скандала с тъста му

Напрежението около принц Хари и Меган отново ескалира заради тежките обвинения срещу бащата на херцогинята - Томас Маркъл, свързани със сексуални посегателства над деца и притежание на детска порнография. На 10 ноември той беше върнат в ареста, след като свали проследяващата си гривна и наруши условията по мярката си.

Скандалът съвпадна с първото задгранично пътуване на бившата кралска двойка след завръщането ѝ в Обединеното кралство. Двамата пристигнаха на кратко посещение в Брюксел. По първоначален план те трябваше да изнесат съвместна реч пред Европейския парламент, но след ареста на баща ѝ Меган се оттегли. Така принц Хари говори сам пред евродепутатите, докато съпругата му го подкрепяше от залата.

В обръщението си херцогът на Съсекс акцентира върху дигиталната безопасност и защитата на най-малките: „Всички деца трябва да имат възможност да влязат в интернет и да открият нещо прекрасно - приятел, интерес, който се превръща в страст, място, където се чувстват разбрани.“ Той добави, че сигурността на едно дете никога не бива да зависи от това в коя държава живее. Според експерти от Telegraph, макар Хари да не споменава директно своя тъст, подбраните му думи са ясен знак за съпричастност към младите жертви.

Според анализатори на InStyle, с тази изява двойката косвено се дистанцира от действията на Томас Маркъл, които са в пълен разрез с тяхната благотворителна дейност в подкрепа на деца и уязвими групи.

След края на събитието двамата напуснаха залата хванати за ръка, запазвайки мълчание пред медиите. Междувременно стана ясно, че освен ФБР, полицията в Мексико и Филипините също разследва Томас Маркъл за аналогични престъпления. По данни на Telegraph, Меган Маркъл е изявила категорично желание да съдейства на американските власти. Ако бъде признат за виновен по настоящите обвинения, го грозят поне 20 години лишаване от свобода.