Скандалът трещи! Извънредно решение за бащата на Меган

Американският съд разпореди задължителна психиатрична експертиза на 82-годишния Томас Маркъл. Решението бе взето, след като срещу бащата на херцогинята на Съсекс Меган бяха повдигнати тежки обвинения за притежание на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

По време на заседанието в Тампа, щата Флорида, съдия Линдзи Грифин прецени, че напредналата възраст и загубите на паметта на обвиняемия са основателна причина да се провери дали той въобще е в състояние да осъзнае същността и последствията от започнатото срещу него съдебно производство. Очаква се независимият психиатър да представи официалните си заключения най-късно до 20 ноември.

Към момента Маркъл се намира под домашен арест и му е поставена проследяваща електронна гривна. До ареста му от агенти на ФБР се стигна след акция в дом за възрастни хора във Флорида. Разследването срещу него се разгръща, след като при обиск на два склада край Лос Анджелис – наети от Маркъл преди около две десетилетия – бяха конфискувани близо 78 предмета. Сред иззетите доказателства са диапозитиви, филмови негативи и книги със съдържание на педофилия и насилие над непълнолетни.

Разследващите органи припомнят, че това не е единственото подобно разкритие. Малко преди ареста във Флорида, полицията във Филипините също потвърди за намерени педофилски изображения в жилище, обитавано временно от Томас Маркъл през 2025 г.

Шокиращите обвинения и последвалият арест предизвикаха сериозен медиен отзвук и хвърлиха мрачна сянка върху официалното посещение на херцога и херцогинята на Съсекс в Европейския парламент в Брюксел. Трагичната ирония в случая е, че основната цел на визитата на принц Хари и Меган бе именно популяризирането на каузи за безопасността на децата и борбата срещу онлайн тормоза и злоупотребите в интернет.