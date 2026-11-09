Европейски срив! Брюксел замрази 30 млрд. за ИИ, България пак в черен списък

Европа продължава да пише закони, да вкарва държави в черен списък, когато закъснеят със сроковете, а САЩ и Азия откровено се забавляват с бюрократичното ни безсилие.

Докато глобалният технологичен свят се тресе от шпионски скандали за милиарди, Старият континент реши за пореден път да докаже защо губи историческата надпревара на века.

Амбициозният план на Брюксел да се превърне в първия световен жандарм на изкуствения интелект (ИИ) претърпя грандиозен институционален провал, разкрит от авторитетното издание Politico. Като резултат, Европа е парализирана от собствената си бюрокрация, а България по навик намери своето място в поредния черен списък.

ИИ полиция, която никой не създаде

Големият план предвиждаше до края на 2025 г. всяка държава членка да има работеща национална агенция - регулаторен орган, който да следи за безопасността и авторските права при алгоритмите.

На хартия звучеше внушително, но на практика 16 от 27 държави в ЕС не се вместиха в крайните срокове.

В тази група на закъснелите, шест нации изобщо не са създали подобни структури. И тук идва познатото дежавю. България е изрично посочена на дъното заедно с Австрия, Белгия, Хърватия, Словакия и Унгария.

Докато у нас политическата енергия през последните години изтичаше в безкрайни вътрешни борби, дигиталното ни бъдеще беше оставено на заден план.

Замразените милиарди

Провалът на Брюксел обаче не е само административен, той е тежък икономически удар. Той беше принуден да замрази и отложи старта на мегапроект за 30 милиарда евро, предназначен за изграждането на свръхмодерни центрове за данни и суперкомпютри.

Официалното обяснение е завоалирано като даване на повече време на държавите да балансират бюджетите си и да одобрят инвестициите.

Неофициално, както споделят източници от Брюксел, ситуацията е комична - някои държави просто не са успели да подготвят и предадат документите си навреме. На фона на този хаос, европейският бизнес ще остане заложник на чуждия хардуер.

Ироничната усмивка на Азия

Точно това безсилие се превърна в най-четената новина в азиатските технологични медии през последните часове. В Пекин, Сеул и Тайпе новината за европейския блокаж беше посрещната с тънка, иронична усмивка.

Така, докато Брюксел се опитва да регулира нещо, което още не е построено, Изтокът получава огромно преднина да развива своите модели без тежки окови. А чуждите компании, които искат да инвестират в Европа, не е ясно какво ще правят. Те са длъжни да спазват европейския закон, но в 16 държави, включително у нас, просто няма към кого да се обърнат, за да получат лиценз.

Европа отново доказа, че е ненадмината в едно - да създава правила, които сама не може да спазва. А България за пореден път доказа, че влизането в черните списъци на Брюксел ни е по-лесно, отколкото излизането от тях.