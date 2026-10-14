Брюксел ври и кипи. Най-тежката политическа битка за годината

Докато американският президент Доналд Тръмп се е посветил на предстоящите избори за Сената, в Брюксел ври и кипи.

Ситуацията е изключително напрегната и градът буквално е окупиран от европейския политически елит поради две големи паралелни събития :

От утре започва редовното заседание на лидерите на ЕС, като премиери и делегации от цяла Европа, включително Румен Радев, пристигат в белгийската столица, за да подготвят финалните преговори. Дневният ред е критичен и включва икономическия сблъсък за дългосрочния бюджет. Водят се изключително тежки спорове около следващата Многогодишна финансова рамка.

След срещата на външните министри по-рано тази седмица, европейските лидери ще обсъждат сигурността на търговското корабоплаване в Черно море след атаките с дронове край България и Румъния. На масата е френското предложение за мораториум над атаките срещу цивилни кораби.

Обсъждат се и нови, по-строги мерки за граничен контрол в ЕС и ескалацията на конфликтите.

В същото време тече тристранната социална среща на върха под надслов „Да задвижим Европа напред“. На нея Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща се срещнаха с европейските синдикати и работодателски организации, за да търсят баланс между конкурентоспособността на бизнеса и социалните права на работниците.

Докато политическия елит се настанява по хотелите, в столицата отшумяват виковете от мащабните протести и национални стачки, организирани от синдикатите срещу строгите мерки за икономии и бюджетни съкращения.

Новото белгийско коалиционно правителство се опитва да свие огромния дефицит, което изкара миналата седмица близо 80 000 души по улиците, блокира летищата и доведе до сблъсъци с полицията, която използва водни оръдия и сълзотворен газ.

Очаква се утре Брюксел да бъде напълно блокиран от мерки за сигурност. Заради Европейския съвет целият център около сградите на ЕС ще бъде отцепен с бариери и засилено полицейско присъствие, за да се гарантира сигурността на лидерите.

Октомврийската среща на практика дава старт на най-интензивния политически сезон в Европа, а финалната точка ще бъде поставена чак в навечерието на Коледа.