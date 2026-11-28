САЩ направи важна стъпка към реализацията на стратегическия транспортен коридор през Южен Кавказ, носещ името на американския президент Доналд Тръмп. На 25 ноември в американския щат Делауеър е регистрирана компанията TDC US Inc., която ще притежава мажоритарния дял в дружеството, отговарящо за развитието на транспортния маршрут. Ден по-късно арменското правителство одобри акционерното споразумение между двете страни. Това съобщи арменското издание "Хетк", позовавайки се на официалния търговски регистър на Делауеър.

Американско участие за близо век

Новата американска компания е изцяло собственост на Международната корпорация за финансиране на развитието на САЩ (DFC). Тя ще притежава 74% от капитала на съвместното дружество TRIPP Development Company, а останалите 26% ще бъдат собственост на Армения.

Първоначалният срок на споразумението е 49 години, като е предвидена възможност той да бъде удължен по взаимно съгласие с още 50 години. При подобно развитие арменският дял в компанията ще нарасне до 49%, без Ереван да трябва да прави допълнителна финансова вноска.

Вашингтон ще назначава трима от петимата членове на управителния орган на дружеството. Армения обаче запазва изключителното право да предоставя концесии на своя територия. Споразумението определя и 16 категории стратегически решения, за които ще бъде необходимо съгласието и на двете страни, включително привличането на инвеститори, участието на външни компании и определянето на концесионните условия.

Армения вече разчиства трасето

Арменският премиер Никол Пашинян съобщи на правителственото заседание в четвъртък, че акционерното споразумение трябва да бъде подписано в рамките на една седмица. След това съвместната компания ще бъде регистрирана в Армения и ще може да започне дейността си.

Междувременно арменските власти вече извършват подготвителни дейности по железопътното трасе. Започнало е разчистването на терена, като паралелно се проектират автомобилният път, железопътната линия и електропроводите. След учредяването на дружеството правителството ще му предаде започнатите проекти, за да не се губи време.

Вашингтон създаде и специален инвестиционен фонд за развитие на икономическите връзки между Южен Кавказ и Централна Азия. Транскаспийският предприемачески фонд разполага с правомощия да предоставя до 201 млн. долара под формата на заеми, инвестиции и безвъзмездно финансиране, като Армения е негово основно направление.

Нова връзка между Азия и Европа

Проектът, официално наречен "Маршрут на Тръмп за международен мир и просперитет" (TRIPP), ще свързва основната територия на Азербайджан с Нахичеван през Южна Армения. Оттам товарите ще могат да продължават към Турция и европейските пазари. Новото трасе ще допълва съществуващия Среден коридор, който преминава през Каспийско море, Азербайджан и Грузия.

Успоредно с американската инициатива Европейският съюз също активизира работата си в региона. На 26 ноември Европейската комисия и Министерството на цифровото развитие и транспорта на Азербайджан обсъдиха модернизирането на пристанището в Баку, железопътната инфраструктура в Нахичеван и възможностите за разширяване на европейската транспортна мрежа на територията на Азербайджан.

България също ще има възможност да участва в обсъждането на новите транспортни връзки между Европа и Азия. През 2027 г. София ще бъде домакин на среща на върха за регионалната свързаност с участието на лидери от Европейския съюз, Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна Азия, потвърди на 16 ноември Европейската комисия.