Русия добави нова атомна подводница към военноморския си флот. Президентът Владимир Путин официално въведе в експлоатация „Перм“ на церемония по издигане на военноморския флаг в северния руски град Северодвинск на 27 ноември, предаде ДПА.

Издигането на Андреевското знаме бележи официалното включване на бойния кораб в състава на Военноморския флот на Русия.

Очаква се „Перм“ да стане първата подводница, чието стандартно въоръжение включва хиперзвуковите ракети „Циркон“. Тя ще бъде част от Тихоокеанския флот и ще допринася за отбраната на руския Далечен изток и арктическите територии на страната.

„Днес издигаме руския военноморски флаг – прославеното Андреевско знаме – на многоцелевия атомен подводен крайцер и приемаме този нов боен кораб в състава на Военноморския флот. Поздравявам ви по случай това голямо и важно събитие за военните моряци и за всички, участвали в създаването, оборудването и изпитанията на тази атомна ракетна подводница. „Перм“ е вече петият подводен крайцер от проекта „Ясен-М“, предаден на флота през последните шест години“, заяви руският държавен глава.

Путин открои приноса на служителите на корабостроителницата „Севмаш“, конструкторските бюра и предприятията от отбранителната промишленост, научните и иновационните центрове, както и високотехнологичните малки и средни компании.

„Русия е една от малкото държави в света, способни да строят толкова мощни атомни подводници – оръжия с глобален обсег и стратегическо значение“, заяви президентът.

Още пет ракетни подводници до 2030 г.

Владимир Путин обяви, че до края на десетилетието руският Военноморски флот ще получи още пет ракетни подводници. Според по-ранни изявления на руските власти дотогава последните две атомни подводници, построени още по съветско време, ще бъдат заменени с нови.

Руският президент подчерта, че Военноморският флот играе изключително важна роля за гарантирането на суверенитета и сигурността на страната. По думите му той трябва да бъде готов да отблъсква заплахите от страна на противника и да разполага с мощен ударен потенциал.

Путин отбеляза, че промените в тактиката на морските бойни действия налагат постоянно усъвършенстване на въоръжението на подводниците.

Той допълни, че Русия ще продължи да увеличава бойния потенциал на подводния си флот и да укрепва позициите си в Световния океан.

Изцяло руско производство

Първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров подчерта по време на церемонията, че „Перм“ „е изцяло руско производство – 100%, от най-малкия болт до последния детайл“.

Корабостроителницата „Севмаш“, на която е възложено строителството на подводниците, се намира на брега на Бяло море, близо до Архангелск, на около 1000 километра северно от Москва.

Русия използва за първи път трудните за прехващане хиперзвукови ракети „Циркон“ във войната срещу Украйна, която продължава вече близо пет години.

В хода на конфликта Русия загуби няколко военни кораба, а флотът ѝ беше принуден да се изтегли от западната част на Черно море, припомня ДПА.

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