Една от най-запомнящите се фигури на френската дипломация се завръща в голямата политика. На 73 години бившият премиер Доминик дьо Вилпен се включва в президентската надпревара през 2027 г. В интервю за Асошиейтед прес дългогодишният съратник на покойния президент Жак Ширак заяви, че основният му мотив е да предотврати идването на Марин льо Пен на власт. Той поставя в центъра на кампанията си националното помирение, социалната справедливост и възстановяването на международното влияние на Франция.

Завръщане към наследството на Дьо Гол

Дьо Вилпен остава в историята на световната дипломация с позицията си срещу американската военна интервенция в Ирак през 2003 г. Като външен министър на Франция той произнесе емблематична реч пред Съвета за сигурност на ООН, противопоставяйки се на плановете на тогавашния американски президент Джордж Буш-младши. Впоследствие оглавява френското правителство между 2005 и 2007 г.

Днес политикът отново се позовава на наследството на генерал Шарл дьо Гол. През юни 2025 г. той основа собствено политическо движение, наречено „Хуманистична Франция“, чрез което подготви завръщането си на политическата сцена.

Основните му цели са намаляването на огромния държавен дълг, ограничаването на социалните неравенства и по-активното участие на гражданите във вземането на важни решения чрез референдуми. Дьо Вилпен настоява и за по-задълбочени преговори със синдикатите по въпроса за пенсионната реформа.

Предизвикателство към Льо Пен и Тръмп

Бившият премиер се противопоставя на предложенията на Марин льо Пен за предоставяне на предимство на френските граждани пред чужденците при достъпа до социални помощи, жилища и работни места. Според него подобни промени биха засегнали основополагащи принципи на френската република.

Във външната политика Дьо Вилпен настоява Европейският съюз да защитава по-категорично икономическите си интереси пред Вашингтон. Той призовава европейските държави да поемат повече дипломатическа инициатива по отношение на Украйна и Близкия изток.

„Трябва да обясним на Доналд Тръмп, че той не е кралят на света“, заяви бившият френски премиер.

Над 30 претенденти за наследството на Макрон

Президентските избори във Франция през 2027 г. привличат необичайно голям брой кандидати. Според обзор на Ройтерс от 26 ноември над 30 политически и обществени фигури вече са обявили намеренията си да участват или обмислят подобна възможност.

Сред тях са бившите премиери Едуар Филип и Габриел Атал, кметът на Кан Давид Линар и петкратният олимпийски шампион по джудо Теди Ринер. Бившият президент Франсоа Оланд също обмисля нова кандидатура.

Пред Доминик дьо Вилпен обаче стои едно сериозно организационно изпитание. За да бъде допуснат до президентските избори, той трябва да получи подкрепата на най-малко 500 избрани представители на властта. Именно невъзможността да събере необходимите подписи осуети предишния му опит да се кандидатира за президент през 2012 г.