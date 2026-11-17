Безпрецедентен бунт разтърси френската полиция в деня на масовите демонстрации в страната. Нито един служител от елитното подразделение CRS 8, специализирано в овладяването на безредици и бързото реагиране при масови безредици, не се яви на работа на 17 ноември. Вместо да застанат срещу протестиращите, полицаите потърсиха медицинска помощ, а подразделението остана извън строя.

Случаят е част от много по-мащабно недоволство сред френските сили за сигурност. Според полицейския синдикат Un1té близо 1000 служители на Републиканските роти за сигурност (CRS) не са поели дежурство в цялата страна. Причината е натрупаното физическо и психическо изтощение след седмици на непрекъснати демонстрации, блокади и напрежение.

Става дума за необичаен протест в система, в която полицаите нямат право на стачка. Затова недоволните използват възможността да потърсят лекарска помощ и при необходимост да получат болничен.

Почти 1000 полицаи извън строя

Случаят с CRS 8 се оказва само върхът на айсберга. Недоволството обхваща десетки подразделения в различни части на Франция.

В Марсилия служителите от CRS 26 са прекратили работа според синдиката. Във Вар от 73 полицаи в една от ротите 64 са потърсили лекарска помощ. В района на Бордо две от трите подразделения не са могли да се включат в охраната на демонстрациите. В Ламберсар, близо до Лил, десетки служители също са потърсили медицинска помощ.

Така в редица градове властите са принудени да преразгледат плановете си за охрана на протестите и да преразпределят наличните сили.

Полицаите са на ръба на силите си

Синдикатът Un1té обвинява ръководството на полицията, че от месеци не обръща достатъчно внимание на тревожните сигнали. Според представителите му служителите работят при хроничен недостиг на персонал, недостатъчно време за почивка и непрекъснато натоварване.

"Те не са машини" - това е посланието на синдикалните представители, които говорят за натрупана физическа и психическа умора. Полицаите са изпращани от една демонстрация на друга, често без достатъчно време за възстановяване между дежурствата.

Особено остро е недоволството сред служителите на CRS 8. Един от тях разказва, че колегите му са възмутени от начина, по който са били използвани при последните четири демонстрации. Вместо да изпълняват оперативни задачи, те били поставяни в блокади и продължително статично дежурство.

Според служителите това не само увеличава физическото натоварване, но и ги излага на допълнителни рискове, без да им позволява да изпълняват ефективно основните си задачи.

Защо полицаите не могат да стачкуват

Протестът на CRS има и друга особеност. Френските служители на националната полиция нямат право на стачка. Това ограничение обаче не ги лишава от възможността да потърсят лекарска помощ, когато здравословното им състояние го налага.

Именно този механизъм се превръща в своеобразен протестен инструмент. Когато стотици служители едновременно заявят необходимост от медицински преглед, ефектът върху оперативните възможности на полицията е сериозен.

Паралелно с тях административният, техническият и специализираният персонал в подразделенията на CRS също протестира. Тези служители имат право на стачка и се включват в действията по призив на синдикатите. Un1té настоява за признание на труда им и за реално подобряване на условията на работа.

28 000 души излязоха по улиците на Париж

Полицейският бунт се разиграва на фона на нова мащабна вълна от социално недоволство във Франция. На 17 ноември демонстрации се проведоха в редица градове. Основният повод за мобилизацията на държавните служители бяха исканията за увеличение на заплатите.

Синдикатите на служителите в публичния сектор настояват за незабавно повишаване на възнагражденията и за компенсация на загубената покупателна способност заради инфлацията. Недоволството е особено силно, след като увеличението на минималната работна заплата не обхваща автоматично държавните служители.

В Париж в шествието между площад "Нация" и площад "Италия" се включиха около 28 000 души по данни на полицейската префектура. Властите определиха обстановката в столицата като спокойна, въпреки сериозното присъствие на протестиращи.

Общо 146 000 души са участвали в демонстрациите в страната според правителството, докато синдикатът CGT посочва 500 000. Разликата в оценките показва мащаба на социалното напрежение.

Недоволството вече е и зад полицейските щитове

За френските власти ситуацията е особено деликатна. Полицията трябва да гарантира обществения ред в момент, когато част от нейните служители открито показват, че повече не могат да издържат на натоварването.

Случаят с CRS 8 е силен сигнал за проблем, който не може да бъде решен само с пренареждане на дежурствата. Когато дори специализираните подразделения, изпращани на най-напрегнатите места, започнат масово да търсят лекарска помощ, кризата вече не е само на улицата.

Този път френските власти се оказаха изправени пред необичайна картина - протестиращите са на площадите, а хората, които трябва да ги овладяват, са пред лекарските кабинети.