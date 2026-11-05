Нова протестна буря разтърсва Франция! Готви се масова стачка

Нова мощна вълна от протести обхваща Франция днес. Синдикатите призоваха за общонационална стачка и масови демонстрации с искания за по-високи заплати, защита на социалните придобивки и прекратяване на съкращенията в публичните разходи.

Властите очакват няколкостотин хиляди души да излязат по улиците, а силите на реда са мобилизирани, за да предотвратят повторение на насилието от октомври. Правителството вече обсъжда възможността за допълнително увеличение на минималната работна заплата, съобщава ДПА.

Стотици хиляди на улицата, полицията в готовност

Най-големите френски синдикати организират нова общонационална протестна акция, към която се присъединяват работници от частния и обществения сектор, учители, студенти и представители на различни граждански движения.

Според информация на „Ройтерс“ френските власти подготвят разполагането на около 70 000 полицаи, а предварителните оценки сочат между 500 000 и 700 000 демонстранти извън Париж.

Засилените мерки за сигурност са свързани с опасенията от нови сблъсъци. По време на предишните протестни вълни през октомври бяха регистрирани насилие, разрушения и нападения срещу обществени и търговски обекти.

Синдикатите настояват за повишаване на възнагражденията и запазване на средствата за обществените услуги. Сред основните причини за недоволството са поскъпването на живота и притесненията от намаляване на социалните разходи.

„Жълтите жилетки“ отново влизат в битката

Към протестите се присъединява и движението на „жълтите жилетки“, което заедно с ученически и студентски организации подкрепя исканията за по-добри условия на живот и образование.

През последните три съботи тези организации проведоха демонстрации срещу високите разходи за живот. Сега протестната вълна се разширява с участието на големите синдикални централи.

В цялата страна са обявени стотици шествия и митинги. Само синдикатът Се Же Те е обявил 244 демонстрации за 5 ноември, съобщава френският вестник „Монд“.

Протестиращите настояват и за повече средства за образованието, здравеопазването и обществените услуги. Участието на организации от различни сектори увеличава обхвата на днешната мобилизация.

Стачката застрашава транспорта

Сред основните опасения е отражението на стачката върху железопътния и въздушния транспорт. Очаква се служители от обществения сектор също да се включат в протестните действия.

Френският държавен железопътен оператор Ес Ен Се Еф прогнозира ограничени нарушения при влаковете на дълги разстояния. Възможни са обаче затруднения по отделни линии, особено в района на Париж.

Все още няма окончателна яснота дали обявената стачка на авиодиспечерите ще доведе до сериозни проблеми с полетите. Парижкото метро се очаква да работи предимно по обичайния си график.

Правителството търси компромис за заплатите

На фона на протестното напрежение френското правителство проучва възможностите за допълнително увеличение на минималното трудово възнаграждение.

Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви пред френска телевизия, че се обсъжда дали минималната заплата може да бъде повишена с повече от вече предвиденото увеличение през януари 2027 година.

„Въпросът за минималната работна заплата има два аспекта: нейния размер и момента на увеличението“, заяви министърът.

„През следващите дни ще можем да обявим нещо“, допълни Лескюр.

Правителството води разговори със социалните партньори, като се опитва да намери решение за доходите и покупателната способност на французите. Синдикатите продължават да настояват за конкретни ангажименти по отношение на заплатите, социалните плащания и финансирането на обществените услуги.