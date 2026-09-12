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Поредни сблъсъци в Киев

Поредни сблъсъци в Киев

Киев. Поредни сблъсъци между полиция и демонстранти в Украйна. Тази нощ униформените използваха палки и сълзотворен газ, за да разпръснат протестиращи...

30 ноември | 8:27
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