Али Хаменей призна! Да, избихме хиляди
Обиди и Тръмп
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Обиди и Тръмп
Пред джамията в Саутпорт снощи се събраха демонстранти, които влязоха в сблъсъци със силите на реда
Днес се проведе пореден гневен протест в резултат от жестоката жп катастрофа
Активисти предупреждават, че скоро могат да бъдат екзекутирани и други демонстранти
Опитваха се да заливат с вода Филип Станев
Броят на регистрираните заразени с коронавируса в Испания вече надхвърли 1,1 милион, а починалите досега са над 35 800
В Сиатъл бяха арестувани 45 души
Стотици демонстранти в Хонконг се събраха пред британското консулство
Имам чиста съвест и чисто лице, не се страхувам от демонстрантите, заяви държавният глава
Турското правителство реши да засили мерките срещу нарушаването на обществения ред, предаде БНР. Всички демонстранти, които покриват лицата си, ще бъ...
Хонконг. Правителството на Хонконг е готово за преговори с протестиращите, обяви главният министър на административния район Люнг Чун-инг. Той направи...
Неапол. Хиляди демонстранти излязоха на протест срещу мерките за затягане на коланите по време на месечната среща на Европейската централна банка (ЕЦБ...
Сао Пауло. Акцията на 300 демонстранти в центъра на Сао Пауло, които са искали освобождаването на по-рано задържани демонстранти, завърши със сълзотво...
Киев. 2500 души излязоха на площад "Ленин" в центъра на Донецк на митинг в подкрепа на мира и спокойствието. Те издигнаха знамена на самопровъзгласена...
Торино. Стотици демонстранти в италианския град Торино бяха разпръснати от полицията по време на протеста срещу нарастващата безработица и политиката...
Харков. Избухнали са ожесточени сблъсъци между поддръжници на федерализацията на Украйна и демонстранти, които се обявяват за единна Украйна по време...
Истанбул. Демонстранти, излезли на бойкот срещу корупцията и рушветите в Турция, се сбиха снощи с представители на управляващата Партия на справедливо...
Киев. Стотици протестиращи в Украйна са блокирали президента Виктор Янукович в резиденцията му. Демонстрантите настояват Янукович да се откаже от охра...
Киев. Поредни сблъсъци между полиция и демонстранти в Украйна. Тази нощ униформените използваха палки и сълзотворен газ, за да разпръснат протестиращи...
Киев. Нови сблъсъци пред сградата на кабинета в Киев. Украински и проевропейски демонстранти се опитаха да я блокират, но частите за борба с безредици...