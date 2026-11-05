Зеленски разговаря с хората на Тръмп! Готвят важната среща с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски проведе час и половина телефонен разговор със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Основна тема беше подготовката за тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ, насрочени за 10 и 11 ноември в Абу Даби.

Обсъдени бяха гаранциите за сигурност, следвоенното възстановяване и необходимостта от допълнителни средства за противовъздушна отбрана. Това съобщи самият Зеленски, цитиран от Укринформ.

Преговорите трябва да напредват с пълна сила

„Току-що проведохме много подробен разговор, продължил час и половина, със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Подготвяме се за тристранната среща на ниво екипи между Украйна, САЩ и Русия, която ще се състои след по-малко от седмица“, заяви украинският президент.

Разговорът се е състоял на 4 ноември, докато Зеленски е бил в Мадрид. „Преговорите трябва да напредват с пълна сила, за да се сложи край на тази война възможно най-бързо. Украйна е готова да предприеме необходимите стъпки. Нашите предложения са ясни и ние ги предадохме на американската страна“, добави той.

Според Ройтерс предстоящата среща в Абу Даби е организирана с посредничеството на Вашингтон. Стив Уиткоф вече обяви, че разговорите ще обхванат прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност, намаляването на напрежението и хуманитарните въпроси.

Очаква се Уиткоф и Къшнър да представляват американската страна. Това ще бъдат първите тристранни преговори с посредничеството на САЩ след февруари.

Срещи в Брюксел за възстановяването на Украйна

Зеленски съобщи, че на 4 ноември в Брюксел се е провела среща с участието на украински и американски представители, Европейския съюз, Франция, Великобритания, Германия, НАТО, Световната банка и световната бизнес общност.

Основната тема е била следвоенното възстановяване на Украйна и възможностите за международна подкрепа.

За днес, 5 ноември, е насрочена още една среща в Брюксел, посветена на гаранциите за сигурност, които Киев трябва да получи след евентуалното прекратяване на войната.

Според предварителната информация на Ройтерс американските и европейските представители обсъждат също бъдещата архитектура на сигурността в Европа и икономическата подкрепа за възстановяването на Украйна.

Киев поиска още ракети „Пейтриът“

По време на разговора с Уиткоф и Къшнър Зеленски е поставил и въпроса за укрепването на украинската противовъздушна отбрана.

„Нуждаем се от ракети прехващачи за системите „Пейтриът“, за да защитаваме човешкия живот от руските атаки. Трябва също така да продължим работата по всяко от двустранните направления със САЩ. Това се отнася по-специално и до формата за сътрудничество в областта на дроновете“, заяви украинският президент.

Киев настоява за разширяване на сътрудничеството с Вашингтон при производството и разработването на безпилотни летателни апарати.

Зеленски благодари на САЩ за подкрепата за независимостта на Украйна, украинския народ и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

„Няма алтернатива на мира, а гаранциите за сигурност след войната трябва да бъдат наистина непоклатими. Работим, за да постигнем това“, заяви украинският президент.