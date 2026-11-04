Армения с решителен ход. Заявка за влизане в ЕС

Армения може официално да кандидатства за членство в Европейския съюз през 2027 или 2028 г., заяви министър-председателят на страната Никол Пашинян в интервю пред Euronews. Той определи членството в ЕС като стратегически избор за защита на демокрацията, подчерта, че арменският народ трябва да направи избор между Брюксел и ръководения от Русия Евразийски икономически съюз, и отхвърли предупрежденията, че Армения може да се превърне в "следващата Украйна".

В изказване на форум на Euronews, посветен на разширяването на ЕС, Пашинян посочи, че подаването на молба за членство от страна на Армения през 2027 или 2028 г. е реалистична перспектива. Той добави, че правителството му възнамерява да даде възможност на арменския народ сам да избере своя път.

"Следващата година е реалистична. 2028 г. също би могла да бъде реалистична", посочи той. "Започнахме процес, който ще ни доведе до окончателно решение относно подаването на официална молба за членство в Европейския съюз".

През август Пашинян обяви пред парламента на страната, че правителството му възнамерява да кандидатства за членство в ЕС "в близко бъдеще". Подобна стъпка би сигнализирала за откъсване на държавата от Южен Кавказ от сферата на влияние на Русия и за преориентиране към по-тесни връзки с Брюксел.

Ереван все още не е подал официална молба. В момента страната води диалог с Европейската комисия относно либерализирането на визовия режим, като целта е този процес да приключи до 2029 г.

За Пашинян членството в ЕС е стратегически избор, насочен към опазване на демокрацията в Армения след революцията от 2018 г., при която проруски политици бяха отстранени от власт.

"За нашия народ демокрацията не е въпрос на обстоятелства. Тя е стратегически избор", обясни той. "Европейският съюз е един от ключовите партньори на Република Армения в изпълнението на програмата ѝ за демократични реформи. Първоначалното ни намерение е да създадем алтернатива за народа на Армения и за самата Република Армения, тъй като традиционно съществува схващането - както в нашето общество, така може би дори и сред съседите ни, - че Армения няма алтернатива", заяви Пашинян.

Русия заплаши с ответни мерки, по-конкретно - със спиране на енергийните доставки за Армения. Пашинян посочи, че правителството му се стреми да диверсифицира политическите и икономическите връзки на страната.

"Когато в едни отношения липсва равновесие, винаги съществува риск", добави той.

В отговор на въпрос относно заплахите от страна на бившия руски президент Дмитрий Медведев - който намекна, че Армения може да се превърне в "следващата Украйна" - Пашинян отхвърли това сравнение, като подчерта, че негов приоритет е опазването на независимостта на страната.

"Нашата цел е да достигнем ново ниво и да укрепим независимостта си. Това е легитимна цел. Никой не може да ограничи стремежа на Армения да стане по-независима и по-интегрирана държава", продължи Пашинян.

Арменският лидер призна, че съществува необходимост от избор между присъединяване към ЕС и запазване на членството в ръководения от Русия Евразийски икономически съюз, като отбеляза, че това решение трябва да бъде взето от арменския народ.

"Ние сме вдъхновени от решимостта на Грузия да стане пълноправен член на Европейския съюз. За Армения успехът на Грузия е от голямо значение по отношение на това как нашите граждани възприемат европейските перспективи", поясни премиерът.

Както вече беше съобщено, през май Армения откри нов железопътен маршрут - линията Ахалкалаки-Карс, която осигурява връзка с ЕС през Грузия и Турция. Ереван определи това като важно постижение за националната икономика и за по-нататъшната интеграция с европейския пазар. Впоследствие самият Пашинян обяви планове за стартиране на допълнителни железопътни маршрути, преминаващи през Азербайджан, Турция и Иран.