Свят

Високо напрежение в Унгария! Мадяр отваря досиетата

Две трети от унгарците подкрепят мярката

Високо напрежение в Унгария! Мадяр отваря досиетата
Снимка: АП/БТА
04 ное 26 | 9:07
1199
Мира Иванова

Високо напрежение в Унгария. Премиерът Петър Мадяр спази едно от най-големите си предизборни обещания. И днес унгарското правителство ще публикува имената на хиляди информатори на комунистическите тайни служби от периода 1945–1989 г. Документите ще бъдат достъпни онлайн за всички.

Отварянето на т. нар. "агентурни досиета" беше едно от предизборните обещания на премиера Петер Мадяр, чиято партия "Тиса" спечели изборите през април. През септември унгарският парламент прие закона със 149 гласа "за", нито един "против" и 35 въздържали се. Според проучванията мярката се подкрепя от над две трети от унгарците. Първоначално публикуването беше насрочено за 22 октомври, в навечерието на 70-годишнината от революцията от 1956 г., но беше отложено, за да има време за предварителна проверка на документите.

"Без това няма смяна на режима", написа Мадяр във Facebook.

Досега достъп до досиетата имаха само изследователи и роднини на засегнатите. С новата база данни Унгария ще има най-прозрачния архив на бившите тайни служби в Източния блок, смятат историци. Във файловете фигурират между 50 и 60 хиляди души, от които около 10% са живи. Подробни досиета обаче са запазени само за около 9000 души, тъй като голяма част от архива е унищожена през 1956 г. и по време на прехода през 1989 г.

"Хората ще научат, че е имало предатели във всяко семейство, на всяка улица", коментира за The Guardian Миклош Киш, оцелял от унгарски трудов лагер и председател на сдружение на пострадалите.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема свят
Хакери посегнаха и на кръвните банки във Франция: Настроиха хладилниците на 110 градуса

Хакери посегнаха и на кръвните банки във Франция: Настроиха хладилниците на 110 градуса

След атаките срещу супермаркетите киберпрестъпници се прицелиха в съоръжения за съхранение на кръв и плазма. Бързата реакция на служител предотврати у...

Свят
04 ноември | 12:20
0 коментара
1119
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Нафталинка
преди 6 часа

Същото трябва да бъде направено и у нас за да млъкнат най сетне синовете и дъщерите на социалистическата номенклатура които са най големите демократи ревящи за постове в управлението , и друго високи били цените на тока , ами търсете отговорност лично от Миглена Кунева, която разруши и продаде АЕЦ Козлодуй за да бъдем членове на ЕС.

Откажи