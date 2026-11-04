Високо напрежение в Унгария! Мадяр отваря досиетата

Високо напрежение в Унгария. Премиерът Петър Мадяр спази едно от най-големите си предизборни обещания. И днес унгарското правителство ще публикува имената на хиляди информатори на комунистическите тайни служби от периода 1945–1989 г. Документите ще бъдат достъпни онлайн за всички.

Отварянето на т. нар. "агентурни досиета" беше едно от предизборните обещания на премиера Петер Мадяр, чиято партия "Тиса" спечели изборите през април. През септември унгарският парламент прие закона със 149 гласа "за", нито един "против" и 35 въздържали се. Според проучванията мярката се подкрепя от над две трети от унгарците. Първоначално публикуването беше насрочено за 22 октомври, в навечерието на 70-годишнината от революцията от 1956 г., но беше отложено, за да има време за предварителна проверка на документите.

"Без това няма смяна на режима", написа Мадяр във Facebook.

Досега достъп до досиетата имаха само изследователи и роднини на засегнатите. С новата база данни Унгария ще има най-прозрачния архив на бившите тайни служби в Източния блок, смятат историци. Във файловете фигурират между 50 и 60 хиляди души, от които около 10% са живи. Подробни досиета обаче са запазени само за около 9000 души, тъй като голяма част от архива е унищожена през 1956 г. и по време на прехода през 1989 г.

"Хората ще научат, че е имало предатели във всяко семейство, на всяка улица", коментира за The Guardian Миклош Киш, оцелял от унгарски трудов лагер и председател на сдружение на пострадалите.