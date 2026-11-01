Мощна кибератака в Русия, пробиха 25 000 компютъра

Беларуската хакерска група „Киберпартизани“ и организацията Silent Crow обявиха, че са осъществили мащабна кибератака срещу Федералната служба за държавна статистика на Русия (Росстат). Според твърденията им са получили достъп до хиляди компютри и огромно количество вътрешна информация, включително документи, които може да съдържат сведения за руските военни загуби във войната срещу Украйна, съобщи Reform.news.

По информация на медията, която се позовава на изявление на Silent Crow, хакерите твърдят, че са проникнали не само в централната администрация на Росстат, но и в регионалните ѝ структури, както и в Главния междурегионален център за обработка и разпространение на статистическа информация.

Според групировката кибератаката е засегнала приблизително 25 000 компютъра, свързани с информационната инфраструктура на руската държавна институция.

Хакерите заявяват, че са успели да извлекат около 23 терабайта информация, предава Нова телевизия. Сред предполагаемо придобитите материали са вътрешноведомствени документи, бази данни, служебна кореспонденция и файлове от работните компютри на служителите.

Особен интерес предизвиква твърдението, че сред информацията има и данни за загубите на руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна.

В публикуваното изявление Silent Crow подчертава, че предполагаемият пробив не се ограничава до отделни сървъри или компрометирани потребителски профили.

Според хакерската група става дума за проникване в информационната система на федерална институция, което е осигурило достъп както до централните и регионалните ѝ структури, така и до вътрешни масиви от информация с държавно и служебно значение. Ако обявеният мащаб бъде потвърден, атаката би представлявала сериозен пробив в киберсигурността на руската държавна администрация.