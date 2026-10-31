Страшна драма в Полша, след като президентът нахлу през нощта в Конституционния съд

Страшна драма разтърси Полша. Полският президент Карол Навроцки призова за спешни консултации с парламентарните партии в опит да „възстанови конституционния ред“, докато задълбочаващият се конфликт около най-висшата съдебна институция в страната заплашва да предизвика политическа криза.

В петък президентът Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал, върна се във Варшава и през нощта влезе в Конституционния съд след блъсканица със съдии на входа. В основата на случилото се е противопоставянето между проевропейските либерали начело с премиера Доналд Туск и десните консерватори евроскептици, представлявани от Навроцки.

На този фон преди няколко дни стана известно, че управляващата коалиция се подготвя за импийчмънт на полския президент. Тази процедура обаче изисква подкрепата на Конституционния съд, който в момента се ръководи от Богдан Швенчковски, подкрепящ президента.

В петък конфликтът около ръководството на КС се изостри. На сайта на институцията се появи информация за временното преустановяване на изпълнението на служебните задължения на председателя и заместник-председателя Бартломей Сохански.

На страницата на съда в социалната мрежа „Екс“ тази информация беше опровергана, а отговорните за публикуването ѝ бяха обвинени в опит за държавен преврат.

На свой ред съдийката Анна Корвин-Пьотровска се обяви за нов председател на Конституционния съд. Тя предупреди за риск от нарушаване на обществения ред, както и за възможна заплаха за живота и здравето на служителите на институцията, с което обоснова отказа си да допуска когото и да било в сградата, включително президента.

По-късно уточни, че е готова да позволи на държавния глава да влезе, ако бъде доказано, че това е безопасно.

Навроцки, който пътуваше със самолет към Сенегал, се върна спешно в столицата. Първо проведе съвещание с Швенчковски. След това, около 3:00 ч. московско време, придружен от охраната си, си проби път в сградата на Конституционния съд.

Тази ситуация предизвика сериозна съпротива както сред значителна част от полския елит, така и сред обществеността и доведе до протести срещу действията на правителството.

Премиерът Доналд Туск защити предприетите действия като необходима стъпка за възстановяване на върховенството на закона след управлението на „Право и справедливост“, а опозицията го обвини в преврат.

Навроцки оспорва статута на част от тези съдии, които са положили клетва без негово участие. След няколко часа в сградата президентът я напусна призори, обяви случилото се за силово завземане на конституционен орган и свика спешни политически консултации.

Държавният глава съобщи също, че е осигурил достъп до сградата на заместник-председателя Бартломей Сохански, чието отстраняване не признава.