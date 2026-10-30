Скандал на Г-20! Хвърчат искри заради Лавров

Двудневна среща на външните министри на страните от G20 започва в Атланта, САЩ, но разногласията между участниците започнаха още преди началото на основните преговори.

Присъствието на руския външен министър Сергей Лавров беше причината някои европейски представители да не искат да бъдат снимани.

Според Reuters, дипломатите са обсъдили необичаен компромис. Те са се разбрали да направят две официални групови снимки – едната с руския министър, другата без него.

Въпреки това, както съобщава италианското издание La Stampa, организаторите в крайна сметка решили напълно да се откажат от традиционната групова снимка.

Традиционната съвместна снимка на министри от Г20, която обикновено служи като символ на дипломатическо взаимодействие, този път се превърна в предмет на противоречия.

В същото време обаче няма единна позиция сред европейските дипломати.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че не възнамерява да избягва съвместна снимка с Лавров, тъй като дипломатическата работа включва участие в такива събития. Той обаче подчерта, че е невъзможно да се говори за връщане към нормални отношения с Русия, докато войната в Украйна продължава.

Докато САЩ настояваха да се говори за икономиката, Европа си държи разговорите да са за Украйна.

Срещата се председателства от Съединените щати в лицето на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Той заяви, че Вашингтон възнамерява да се съсредоточи върху търговските дисбаланси, енергийната сигурност, устойчивите вериги за доставки и достъпа до критични минерали.

Съединените щати отдават особено значение на намаляването на зависимостта от Китай в областта на стратегическите суровини.

Европейските участници обаче казаха, че искат да се обърне повече внимание на войната в Украйна и нейните последици за международната сигурност.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, каза че възнамерява да търси допълнителна подкрепа за Украйна и да засили отговорността на Русия за действията ѝ.

Украйна остана без покана

За разлика от други предишни събития на Г20, сега Украйна не получи покана. Американската страна обясни това с решението да се поканят само официални членове на асоциацията.

Република Южна Африка, която е член на Г20, но е в състояние на дипломатически разногласия с администрацията на Доналд Тръмп, също не беше поканена на срещата.

Освен войната в Украйна, участниците обявиха, че възнамеряват да обсъдят ситуацията и в Близкия изток, енергийните пазари и сигурността на международните търговски маршрути.

Разногласията между държавите проличаха не само военните конфликти, но и за санкциите, търговската политика и отношенията с Китай.

Според експерти и дипломати вероятността да се постигне съгласие за едно окончателно изявление е малка. Вместо това участниците ще се ограничат до индивидуални споразумения или документ на председателстващата страна.

Срещата на външните министри на 30-31 октомври трябва да проправи пътя за декемврийската среща на върха на лидерите на Г20 в Маями. Въпреки това, спорът, който вече възникна около обща снимка, показва колко трудни ще бъдат преговорите.