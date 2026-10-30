Голямата амбиция на Турция

Анкара почете Ататюрк с факелни шествия и концерти, Ердоган очерта визията за бъдещето

Факли озариха улиците на Анкара, традиционни танци събраха жители и гости на турската столица, а националните знамена превърнаха празничните шествия в символ на гордостта от републиката. На 29 октомври Турция отбеляза 103 години от създаването на съвременната държава с концерти, официални церемонии и прояви, които свързаха историческата памет с амбициите за бъдещето.

В центъра на честванията отново бе Мустафа Кемал Ататюрк – основателят на републиката, провъзгласена на 29 октомври 1923 г. Тогава Великото народно събрание приема с конституционни промени новата форма на управление, а Ататюрк е избран за първи президент на страната. Повече от век по-късно празникът остава не само спомен за раждането на новата държава, но и повод за заявка за нейното бъдеще.

Тази година посланието на президента Реджеп Тайип Ердоган бе насочено именно към бъдещето. Той определи „Века на Турция“ като национална кауза и подчерта амбицията страната да укрепва позициите си в икономиката, технологиите, отбраната и международната дипломация.

От Чанкая започва новата епоха

Решението, което променя държавното устройство на Турция, е подготвено в навечерието на историческата дата. Вечерта на 28 октомври 1923 г. Мустафа Кемал паша разговаря със свои съратници в резиденцията Чанкая в Анкара и заявява намерението си на следващия ден да бъде провъзгласена републиката. Заедно с Исмет паша той подготвя необходимите промени в Конституцията от 1921 г., които да утвърдят новата форма на управление.

На 29 октомври Великото народно събрание приема поправките, а в 20:30 часа републиката е официално провъзгласена. Решението е посрещнато с възгласи „Да живее републиката!“ и поставя началото на нов етап в политическото развитие на страната. Ататюрк е избран за президент, а Анкара се утвърждава като столица на новата държава.

Провъзгласяването на републиката идва след националноосвободителната борба, водена под ръководството на Ататюрк, и разпадането на Османската империя. Пред страната стои задачата да изгради нови институции и да преобрази обществения живот. Промените обхващат управлението, образованието, правната система и отношенията между държавата и обществото.

Анкара запали факлите на републиката

Тържествата в столицата започнаха с церемония в мавзолея на Мустафа Кемал Ататюрк – Анъткабир. Президентът Реджеп Тайип Ердоган, председателят на парламента Нуман Куртулмуш и представители на държавното ръководство отдадоха почит на основателя на републиката. След полагането на венец делегацията запази минута мълчание и изпя националния химн. В почетната книга на мавзолея Ердоган заяви решимостта на страната да продължи към целите, заложени във визията „Векът на Турция“.

Вечерта официалният протокол отстъпи място на музиката и уличните прояви. Програмата на столичната община събра жители и гости на площад „Зафер“, където се представи оркестърът на жените републиканки от Самсун. След него на сцената излязоха сеймени – представители на традиционната култура на Анкара, чиито танци и облекла са част от историческата идентичност на региона.

Кулминацията бе факелното шествие от площад „Зафер“ към сградата на Второто велико народно събрание. Участниците преминаха по улиците с турски знамена, превръщайки историческия маршрут в символична връзка между началото на републиката и нейното настояще.

Празничната програма в Анкара включи и културни събития, посветени на основателя на републиката. В навечерието на годишнината в Арт център „Ататюрк“ в община Чанкая бе организиран концертът „Любимите песни на Ататюрк“. Програмата на общината включваше още фолклорни изпълнения, срещи с историци и обществени прояви, посветени на значението на републиката. Така честванията съчетаха музика, традиции и разговор за историческото наследство.

Празникът не остана само в столицата. В различни части на страната бяха организирани концерти, шествия и прояви на местните общности.

Ердоган: „Векът на Турция“ е национална кауза

В обръщението си по повод 103-ата годишнина Ердоган постави акцент върху независимостта, националното единство и амбицията Турция да увеличи тежестта си на международната сцена. Той поздрави турските граждани, турските кипърци и сънародниците, живеещи в чужбина, и благодари на гостите, присъединили се към честванията в турските дипломатически представителства.

„Нашата република е най-силният израз на волята на турския народ за независимост, решимостта му да живее свободно и стремежа му сам да определя своето бъдеще“, посочи президентът в посланието си. Той припомни, че националноосвободителната борба под ръководството на Мустафа Кемал е показала какво може да постигне един народ, когато се обедини около обща цел дори в най-трудните обстоятелства.

Държавният глава определи „Века на Турция“ като цел, която изисква последователни усилия и сплотеност. Според него постигнатото през последните 24 години в отбранителната промишленост, енергетиката, транспорта и дипломацията е част от пътя към по-просперираща и влиятелна държава.

Сред основните приоритети Ердоган открои развитието на собствени технологии, увеличаването на отбранителните способности, укрепването на енергийната сигурност и модернизирането на транспортната инфраструктура. Той подчерта и значението на разширяването на производствения капацитет, така че страната да разполага с повече собствени възможности и ресурси.

Посланието му бе насочено и към международната обстановка, белязана от войни, конфликти и кризи. Ердоган заяви, че Турция не само се стреми да запазва собствената си стабилност, но и да участва в усилията за разрешаване на международни спорове. Той потвърди ангажимента на страната към принципа „Мир в света, мир в региона и мир в родината“.

„Днес Турция, слава на Бога, е по-силна от вчера. Надявам се утре да бъде още по-силна, по-уважавана и по-влиятелна във всяка област“, заяви президентът. Той завърши обръщението си с почит към Ататюрк, неговите съратници, героите на националноосвободителната борба и загиналите за родината.

Зад формулировката „Векът на Турция“ стои амбицията второто столетие на републиката да бъде период на икономическо развитие, технологична самостоятелност и по-силно международно присъствие. В този смисъл годишнината е не само равносметка за изминалите 103 години, но и повод за политическа заявка за посоката, в която страната иска да се развива.

Поздрави от Лондон и Баку

Годишнината получи отзвук и сред международните партньори на Турция. Британският крал Чарлз III изпрати поздравително послание до Ердоган, в което от свое име и от името на съпругата си отправи пожелания към турския президент и народа на страната.

В посланието бе изразена надежда за продължаване на приятелството и задълбочаване на сътрудничеството между двете държави. Сред темите, на които британският монарх обърна внимание, бяха климатичните промени и опазването на природата. Той приветства подготовката на Турция да бъде домакин на конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия – събитие, което ще постави страната във фокуса на международните дискусии за климатичната политика и устойчивото развитие.

Поздрав към Ердоган отправи и президентът на Азербайджан Илхам Алиев. В посланието си той поздрави турския държавен глава и турския народ от свое име и от името на азербайджанския народ. Алиев подчерта историческите връзки на приятелство и братство между двете страни и припомни, че с Шушинската декларация от 2021 г. отношенията им са издигнати до равнището на съюзническо партньорство.

Връзките между Анкара и Баку имат особено място във външнополитическите приоритети на двете държави. Сътрудничеството им обхваща политиката, икономиката, енергетиката и сигурността, а общите исторически и културни връзки често присъстват в официалните послания на техните лидери. Алиев пожела на Турция и нейния народ мир и благоденствие.

Международните поздрави допълниха картината на празника, който Турция отбелязва не само като национална годишнина, но и като възможност да подчертае отношенията си с партньори от различни части на света.

Празникът премина и през България

Честванията на 29 октомври излязоха далеч извън границите на Турция. Турските дипломатически представителства по света организираха прояви, които събраха представители на институциите, дипломатическия корпус, бизнеса и местните общности. В България годишнината бе отбелязана с приеми в София и Пловдив.

Във видеообръщението си Ердоган специално поздрави турските граждани, живеещи в чужбина, и благодари на гостите, присъединили се към честванията в дипломатическите мисии. Така посланието за национално единство бе отправено и към общностите извън пределите на страната.

След 103 години републиката продължава да бъде централна част от турската национална идентичност. На 29 октомври историята излиза от учебниците и заема площадите – чрез знамената, музиката, танците и факелните шествия. А политическите послания на днешните лидери показват, че годишнината остава и повод за разговор за бъдещето на Турция, нейните амбиции и мястото ѝ в един променящ се свят.