Бивша министърка и 24-годишна надежда на атлетиката сред жертвите на влаковата трагедия в Испания

Зад десетките жертви на катастрофата с двата високоскоростни влака в Испания започват да се появяват имената и житейските истории на хората, които никога няма да стигнат до крайната си дестинация.

Сред загиналите при сблъсъка на 28 октомври край Толедо са бившата испанска министърка на труда Фатима Банес, на 59 години, и едва 24-годишната състезателка по скок на дължина Хулиета Гайего.

Смъртта на Банес беше потвърдена от Испанската конфедерация на работодателските организации (CEOE). Тя беше министър на заетостта и социалната сигурност от 2011 до 2018 г. в правителството на Мариано Рахой, а през последните години оглавяваше фондацията на работодателската организация.

Бившата министърка пътувала към Севиля, където трябвало да участва в събитие, посветено на бизнеса в Андалусия. След катастрофата близките и колегите ѝ дълго очаквали информация за съдбата ѝ, съобщава "People".

Един живот, прекъснат на 24 години

Особено тежко новината е приета от испанската спортна общност. Сред жертвите е и Хулиета Гайего – млада състезателка от мадридския клуб AD Sprint.

Тя участвала редовно в националните клубни първенства, а личният ѝ рекорд в скока на дължина бил 5,90 метра, постигнат през 2023 г.

Испанската федерация по лека атлетика потвърди смъртта ѝ и изрази съболезнования на семейството, приятелите и съотборниците ѝ.

Председателят на федерацията Раул Чападо определи загубата като тежък удар за цялото атлетическо семейство и се сбогува с младата спортистка, пред която е имало още толкова много живот.

Сред разпознатите жертви са също 31-годишен служител на Гражданската гвардия и данъчен инспектор.

Испания очаква отговори

Катастрофата стана сутринта на 28 октомври, когато високоскоростен влак на държавната компания „Ренфе“ се удари в задната част на спрял влак на частния оператор „Ирио“ по маршрута Мадрид – Севиля.

В двата влака са пътували общо 544 души.

Испанският премиер Педро Санчес обяви тридневен национален траур и обеща подробно разследване на причините за сблъсъка. Той подчерта, че при установени пропуски в системата или проявена небрежност ще бъдат предприети необходимите действия.

Докато спасителните екипи продължават работата си, за десетки семейства най-важният въпрос остава съдбата на техните близки.